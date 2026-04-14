Invité vun der Redaktioun (14. Abrëll)Maxime Miltgen, Co-Parteipresidentin vun der LSAP

Et feelt der Regierung u politeschem Courage. Ënnert engem Jean Asselborn fréier hate mer an der Aussepolitik eng kloer Linn. Mer goufen och am Ausland gehéiert. Dat feelt haut.
Déi Kritik koum um Dënschdeg de Moien vun der Maxime Miltgen als eis Invitée vun der Redaktioun.
D’Co-Parteipresidentin vun der LSAP huet gemengt, dass Lëtzebuerg soss ëmmer Brécke konnt bauen. Dat gëllt och innepolitesch.
Et wier elo un der Zäit fir eng richteg Tripartite, wou och op jiddereen gelauschtert gëtt. D’Leit, wéi och d’Betriber missten aktuell, wéinst den héijen Energiepräisser, gehollef kréien.
Wat de Mindestloun ugeet, wier déi sozialistesch Devise kloer: vun dësem misst een dezent kënnen hei am Land liewen. Dat wier fir vill Leit net de Fall. De Mindestloun ze héije wier dofir en absolutte Muss. Mä och da wier et just Plooschter-Politik, seet d’Maxime Miltgen.
U sech bréicht et eng richteg Steierreform, en Ëmverdeele vum Räichtum, an e konsequenten Ausbau vum ëffentlech soziale Logement.
