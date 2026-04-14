RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Invité vun der Redaktioun (14. Abrëll)Maxime Miltgen, Co-Parteipresidentin vun der LSAP

Carine Lemmer
En Dënscheg de Moie war ënner anerem d'Situatioun an der LSAP Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Update: 14.04.2026 08:49
Invité vun der Redaktioun: Maxime Miltgen
Den Invité vun der Redaktioun vu méindes bis freides moies géint 8h00 am Studio vun RTL Radio Lëtzebuerg.

Et feelt der Regierung u politeschem Courage. Ënnert engem Jean Asselborn fréier hate mer an der Aussepolitik eng kloer Linn. Mer goufen och am Ausland gehéiert. Dat feelt haut.
Déi Kritik koum um Dënschdeg de Moien vun der Maxime Miltgen als eis Invitée vun der Redaktioun.

D’Co-Parteipresidentin vun der LSAP huet gemengt, dass Lëtzebuerg soss ëmmer Brécke konnt bauen. Dat gëllt och innepolitesch.

Et wier elo un der Zäit fir eng richteg Tripartite, wou och op jiddereen gelauschtert gëtt. D’Leit, wéi och d’Betriber missten aktuell, wéinst den héijen Energiepräisser, gehollef kréien.

Wat de Mindestloun ugeet, wier déi sozialistesch Devise kloer: vun dësem misst een dezent kënnen hei am Land liewen. Dat wier fir vill Leit net de Fall. De Mindestloun ze héije wier dofir en absolutte Muss. Mä och da wier et just Plooschter-Politik, seet d’Maxime Miltgen.

U sech bréicht et eng richteg Steierreform, en Ëmverdeele vum Räichtum, an e konsequenten Ausbau vum ëffentlech soziale Logement.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d’Emissioun dono och am Replay ze fannen.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.