RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

PolicebulletinVersicht Déifställ a Geschäfter, Member vu Sécherheetspersonal mat Sprëtz blesséiert

RTL Lëtzebuerg
E Sonndeg den Owend koum et an der Stad an zu Stroossen zu versichten Déifställ aus Geschäfter.
Update: 13.04.2026 14:41
© Laurent Weber

Sou zum Beispill an enger Tankstell op der Areler Strooss zu Stroossen, wou e Mann gemellt gouf, dee versicht huet, eng Rei Alkoholfläsche matgoen ze loossen. Eng Patrull vun der Police konnt hie kuerz duerno stellen an hie mat weideren Déifställ vun anere Plazen a Verbindung bréngen. Hie gouf op Uerder vum Parquet festgeholl a koum e Méindeg de Moie virun den Untersuchungsriichter.

Eng weider Festnam no engem versichten Déifstall mat Kierperverletzung gouf et dee selwechten Owend géint 18.50 Auer op der Place Guillaume an der Stad. Den Déif ass engem Member vum Sécherheetspersonal géigeniwwer handgräiflech ginn an huet dës och mat enger Sprëtz blesséiert. Eng Patrull vun der Police koum op d’Plaz a konnt d’Sprëtz wéi och déi geklaute Géigestänn sécherstellen. Och hei gouf de Verdächtege festgeholl a koum op Uerder vum Parquet virun den Untersuchungsriichter. Dat blesséiert Affer koum fir eng Kontroll an d’Spidol.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.