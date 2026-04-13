Am Escher Schäfferot stinn eng Rei Ännerungen un. Wéi de Buergermeeschter Christian Weis als Invité vun der Redaktioun erkläert huet, wäerten dräi vun de fënnef Membere sech vun hire Funktiounen zeréckzéien.
Betraff sinn den André Zwally (CSV), de Pim Knaff (DP) an de Meris Šehović (déi Gréng). Trotzdeem géif d’Koalitioun hir Aarbecht viruféieren. “Fir mech als Buergermeeschter ännert dat net esouvill”, esou de Christian Weis. D’Zesummenaarbecht tëscht den dräi Partner géif gutt funktionéieren, an de Koalitiounsaccord bleift déi zentral Richtlinn.
Virun e puer Méint war och an der Diskussioun, dass de Georges Mischo wéilt zeréck an de Gemengerot, dat nodeems hien als Sports- an Aarbechtsminister zeréckgetrueden ass. Elo, wou deemnächst eng Plaz am Gemengerot fir d’CSV fräi gëtt, eng Fro déi sech nees stellt.
Op Nofro huet den Inneministère RTL gesot, dass et net méiglech ass, dass de Georges Mischo nees zeréck an de Gemengerot kënnt. Well hien demissionär war, well e Minister ginn ass, wier e Retour net méiglech. D’Demissioun wier schrëftlech un den Inneministère gaangen an déi wier an dësem Fall definitiv.
An engem Arrêt vun der Cour administrative vum 18. Januar 2008 steet dozou:
“En effet, tant le conseiller qui se désiste de son mandat que celui qui démissionne renoncent, l’un et l’autre, pour l’avenir, de leur mandat électoral et partant de leur siège au conseil communal.”
De Georges Mischo huet op Nofro erkläert, dass vu senger Säit och keng Demande gemaach gi wier, ob e Retour an d’Lokalpolitik méiglech wier.
Beim Meris Šehović steet scho fest, wéi et weidergeet. Hie wiesselt aus dem Schäfferot an de Gemengerot, wärend d’Mandy Ragni seng Plaz am Schäfferot iwwerhëlt. De Wiessel ass elo am September.
Den Deputéierte vun Déi Gréng betount op Nofro, datt hie seng Decisioun bewosst geholl huet: Hie wéilt sech weider fir d’Stad Esch engagéieren an d’Projeten am Gemengerot matdroen. Gläichzäiteg gesäit hien am Wiessel eng Chance, enger jonker Fra méi Verantwortung ze ginn.
Den André Zwally (CSV) sot RTL kloer, datt hie sech komplett aus der aktiver Gemengepolitik zeréckzitt.
Weider Detailer zum Zäitpunkt vum Wiessel sollen nach matgedeelt ginn. De Pascal Bermes ass aktuell den CSV-Conseiller mat de meeschte Stëmmen.
Och de Pim Knaff (DP) hält als Schäffen op. Hien hat schonn ugedeit, säi Mandat net bis zum Enn ze féieren.
Konkret Detailer wollt hien awer nach net nennen. Seng Plaz am Schäfferot kéint d’Daliah Scholl iwwerhuelen.