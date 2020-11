D'Schüler an d'Personal kënnen elo an der Schoul selwer getest ginn an d'Schoule kënnen d'Ordonnance fir Tester a Quarantän verdeelen.

Vum 16. November u sollen eng Dose mobil Equippen d'Tester an de Schoulen assuréieren. Dat soll notamment am Zenario 1 gemaach ginn, esou de Minister. Dat heescht, wann 1 Persoun an enger Klass positiv getest gouf, an de Recht vun der Klass net a Quarantän geet, mee weider an d'Schoul kënnt an do isoléiert bleift.

D'SPEBS-CGFP, der Gewerkschaft vum Personal vu Kanner mat spezifesche Besoinen, ass allerdéngs net averstane mat deem Zenario - et kéint net sinn datt Enseignanten, déi Kontakt mat enger infizéierter Persoun haten, misste weider schaffe goen, wärend aner Leit an där Situatioun a Quarantän wieren, esou d'Claudine Muller vun der SPEBS - et géif een hei widderspréchlech Message vun der Santé an der Educatioun kréien.

"Mir fannen, datt d'Messagen do net ëmmer koherent a verständlech sinn an datt et doduerch zu vill Veronsécherunge kënnt, datt doduerch och eng Middegkeet um Terrain entsteet, an datt mer deelweis esouguer e gewëssenen Hang zu engem Fatalismus feststellen, datt d'Leit soen, wann ech de Virus kréien, da kréien ech en eben."



Och d'Enseignantsgewerkschaft SEW-OGBL vermësst Koherenz tëschent Santé an Educatioun a kritiséiert iwwerdeems d'Kommunikatioun vum Educatiounsminister Claude Meisch - et misst ee méi éierlech sinn, esou de President vum SEW Patrick Arendt.

"Dass ee seet, jo mir mussen d'Schoulen ophalen, ganz kloer, mir probéieren, dat ass och dat, wat d'Enseignante wëllen. Mir kënnen awer net einfach higoen a soen, et ass kee Probleem, et ass alles am Grëff. Et muss een awer scho gesinn, dass dat e gewësse Risiko ass, dat muss een och mat a Betruecht zéien, dat muss een och kloer soen, dass ee seet voilà, do ass d'Situatioun, déi mer hunn, mir maachen eist Bescht, mir kucken, dass mer déi Situatioun geréiert kréien."



Zum Deel schéngt de Message awer ukomm ze sinn: De Virus wier mëttlerweil iwwerall an der Gesellschaft méi present an domat och an de Schoulen, seet elo den Educatiounsminister Claude Meisch. Et hätt een och festgestallt, datt grad op deenen héije Klassen am Lycée sech méi Leit ugestach hunn - hei misst een och nobesseren.

"Mir hate scho bei der Schoulrentrée och déi do Méiglechkeet all de Lycéeë gebueden, fir eben op den ieweschte Klassen zum Deel en Apprentissage à distance kënnen ze maachen, zum Beispill andeems d'Hallschent vun der Klass doheem ass, déi aner Hallschent vun der Klass ass am Klassesall an da gëtt de Cours eben och heem gestreamt, esou dass all Schüler, egal ob en an der Schoul ass oder ob en Doheem ass, datt e permanent um Unterrecht kann Deel huelen."



Eng Fuerderung, déi och d'Schülerkonferenz CNEL mat an hir Gespréicher mam Minister geholl hat, seet d'CNEL-Sekretärin Anna Moura.

"Zwar net fir d'Première, well dat awer méi e speziellt Joer ass, éischter fir d'Troisième/Deuxième, a fir déi niddereg Klasse wollte mer et awer net hunn, well et awer wichteg ass, datt si e bësse méi en Encadrement hunn, dee quasi an der Klass stattfënnt, well do och dee sozialen Impakt einfach méi do ass a well mer denken, datt d'Organisatioun vun den Hausaufgaben scho méi einfach ass, well d'Leit do wëssen, wéi se sech organiséiere mussen, wéi se léiere mussen, an op deenen nidderege Klassen ass dat vläicht net bei jidderengem sou ginn."



Am Michel Lucius zum Beispill gëtt eisen Informatiounen no vun haut un och op esou e Modell zréckgegraff: hei kommen d'Klasse vu Quatrième un elo eng Woch an d'Schoul a léieren dann eng Woch doheem - an deene Woche gëtt dann en Deel vum Cours gestreamt an zum Deel schaffen d'Schüler autonom.



D'Gewerkschaft SPEBS an och d'Schülerkonferenz CNEL wënsche sech iwwerdeems méi e strenge Kader vum Educatiounsministère - et wier méi sécher a méi gerecht, wann d'Mesuren iwwerall d'selwecht wieren. Wat den deelweisen Unterrecht op Distanz ugeet denkt de Claude Meisch och schonn driwwer no, d'Direktiounen dozou ze verflichten.