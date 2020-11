An Zukunft kënnen d'Schüler an d'Personal an de Schoule selwer getest ginn an d'Schoule kënnen d'Ordonnance fir eng Quarantän verdeelen.

Dat sot den Educatiounsminister Claude Meisch e Freideg e Moien am RTL-Interview.

No engem Austausch mat deene verschiddenen Acteuren um Terrain wier ee sech mam Gesondheetsministère iwwert déi Ännerungen eens ginn. Vun nächster Woch u wäert et deemno sou sinn, datt am sougenannte Zenario 1, dat heescht wann an enger Klass nëmmen 1 Persoun infizéiert ass an de Recht vun der Klass weider beienee kënnt, déi ganz Klass no 6 Deeg an der Schoul getest gëtt. Iwwerdeems géif een doriwwer nodenken, bei deenen ieweschte Klassen an de Lycéeën en deelweise Cours op Distanz z'imposéieren. D'Schoulen haten déi Méiglechkeet bis elo schonn, ma bis virun der Vakanz hätt nach keng Direktioun dovunner Gebrauch gemaach. Et géif een allerdéngs gesinn, datt grad an där Alterstranche de Virus méi present wier.