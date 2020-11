Wéi um Kierchbierg, handelt et sech hei ëm eng Struktur, wou Leit mat Symptomer sech ouni Rendez-vous kënne presentéieren.

De Centre de prélèvement zu Esch geet en Dënschdeg um 17 Auer zou a gëtt dann zu engem Centre de consultation Covid-19 ëmfonctionéiert. Dëse mécht dann e Mëttwoch de Moien um 10 Auer seng Dieren op.

De Centre de consultation Covid-19 zu Esch ass an der Rue Jos Kieffer, huet 7 Deeg op 7 op an dat vun 10 bis 17 Auer.

De Gesondheetsministère betount am Schreiwes nach emol, datt dës Infrastruktur nëmme fir Leit ass, déi Corona-Symptomer hunn respektiv scho positiv getest goufen. Et brauch ee kee Rendez-vous, fir sech hei ze presentéieren.

Kanner ënner 6 Joer ginn am Centre de consultation net behandelt. D'Eltere solle sech un hire Pediater, un e Generalist oder an engem Noutfall un d'Kannerklinick vum CHL adresséieren.

Klickt hei, fir d'Informatioune vun de Centres de consultation zu Esch an um Kierchbierg op ee Bléck ze gesinn.

Am Centre de prélèvement zu Diddeleng kann ee sech just mat engem Rendez-vous an enger Ordonnance vum Dokter teste loossen.

Schreiwes vum Gesondheetsministère

Un 2e Centre de consultation COVID-19 (CCC) ouvrira le 18 novembre à Esch (18.11.2020)

Communiqué par: ministère de la Santé

Dans un but d'amélioration de la prise en charge des patients COVID-19, un deuxième Centre de consultation COVID (CCC) ouvrira ses portes le mercredi 18 novembre à 10 heures à Esch-sur-Alzette.

Le Centre de prélèvement y installé actuellement sera alors fermé à partir du mardi soir à 17 heures. Il ne sera donc plus possible de se présenter sur le site pour un test COVID-19.

À l'instar du CCC situé au Kirchberg, la consultation s'adresse à toute personne, qu'elle bénéficie au non d'une couverture de sécurité sociale. La consultation n'est pas payante. Les patients sont priés de présenter une pièce d'identité lors de leur arrivée et les détenteurs d'une carte de sécurité sociale seront priés de la présenter au même moment.

Le CCC accueille uniquement des personnes symptomatiques, donc celles qui présentent des signes d'infection du virus COVID-19 et des personnes déjà diagnostiquées COVID-19+.

Les enfants âgés de moins de 6 ans ne pourront pas être pris en charge au sein du CCC. Ils devront être pris en charge par leur médecin pédiatre ou généraliste ou bien dans une autre structure hospitalière en cas d'urgence, notamment à la Kannerklinik du CHL.

Le CCC dispose d'un équipement médical de base qui permet de prendre en charge en ambulatoire des personnes présentant des signes suspects d'infection du virus COVID-19 ainsi que les personnes diagnostiquées COVID-19+. Des prélèvements naso-pharyngés PCR COVID peuvent être directement réalisés sur place.

Accès et site :

Centre de consultation COVID-19 Esch-sur-Alzette:

2, rue Jos Kieffer

L-4176 Esch-sur-Alzette

Horaires:

7/7j - de 10 à 17 heures

Pour rappel:

Les personnes qui disposent déjà d'une ordonnance médicale pour un test PCR COVID devront se rendre dans un laboratoire privé pour se faire tester ou au Centre de prélèvement pour test COVID-19 - Drive-in sur le site du LNS à Dudelange, 1, rue Louis Rech.

Les prélèvements sont réalisés avec rendez-vous et seules les personnes munies d'une ordonnance médicale sont admises au test. Les enfants peuvent être testés seulement à partir de 6 ans. Les rendez-vous peuvent être pris via le site Laboratoire national de santé ouvrira un centre de prélèvement pour test COVID-19 - Drive-in sur le site du LNS à Dudelange, 1, rue Louis Rech.

Heures d'ouverture: Lundi - samedi (de 10 à 17 heures).

Les prélèvements COVID-19 chez les enfants

Les prélèvements pour les enfants plus grands sont réalisés par les laboratoires privés (et Picken Doheem).

Les personnes qui disposent d'une invitation à passer un test de dépistage PCR COVID dans le cadre du Large Scale Testing devront se rendre dans un des centres de testing dédiés spécifiquement à cette fin et ceci après avoir pris RDV via www.covidtesting.lu ou www.guichet.lu .

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.covid19.lu.