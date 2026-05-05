RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Ilres SonndesfroBefrote gi Gewerkschaften a Patronat Recht, well de Logement de Problem wier

François Aulner
Pierre Jans
Kevin Kayser
Nieft der traditioneller Sonndesfro goufen de Wieler an dëser Editioun nach verschidden Zousazfroen zur Aktualitéit gestallt.
Update: 05.05.2026 17:00
© Symbolbild

Zwee Drëttel vun de Befroten an der neier Sonndesfro vun Ilres fir RTL an d'Wort ginn de Gewerkschafte Recht, fir Aktiounen ze lancéieren a sinn averstan mat der Ausso, datt d'Regierung eng patronatsfrëndlech Politik géing maachen. Dat ass esouguer de Fall fir e gudden Deel vun de Leit, déi CSV an DP géinge wielen, wann och keng Majoritéit vun hinnen.

D'Majoritéit vun all de Befroten - net grad zwee Drëttel, mä ëmmerhi 56 Prozent - gëtt awer och dem Patronat Recht géint d'Fuerderunge vun de Gewerkschaften ze sinn an ass mat der Ausso averstan, datt d'Betriber keng "strukturell Hausse vum Mindestloun" géinge "packen". Interessant ass och hei ze gesinn, datt just eng knapp Majoritéit vun de Leit, déi d'LSAP géinge wielen, net mam Patronat averstan wier.

Op den éischte Bléck gesäit et widderspréchlech aus. D'Erklärung kann aus dem Resultat zu enger anerer Fro ofgeleet ginn: 88 Prozent vun de Befrote si ganz oder éischter averstan mat der Ausso: "datt mir zu Lëtzebuerg kee Problem mam Mindestloun hunn, mee e Logementsproblem, deen dozou féiert, datt ee mam Mindestloun net liewe kann".

Timing fir Steierreform a Fro gestallt, Zoustëmmung fir Social-Media-Verbuet ënner 16

"Wéineg Wuesstem, héije Chômage, Krich an Energiekris: Ass et de richtege Moment, fir eng grouss Steierreform ze lancéieren, déi ronn eng Milliard Euro d’Joer kascht?", esou eng weider Fro. D'Äntwert dorobber ass e bësse méi gespléckt: 41 Prozent vun de Befrote sote "Jo, et ass de richtegen Timing". 44 Prozent fannen dat net. Interessant ass hei, datt Leit, déi d'ADR géinge wielen, gedeelter Meenung sinn, obwuel d'Partei ganz géint eng eenzeg Steierklass ass.

D'Äntwerten op zwou aner Froe weisen dann, datt 56 Prozent vun de Befrote fannen, datt trotz "Aussoen aus den USA" nach Verlooss op d'NATO ass, fir Europa am Noutfall ze verdeedegen. 71 Prozent si fir e Social-Media-Verbuet fir Jonker ënner 16 Joer. Kee vun de Befrote wier awer selwer dovunner betraff.

Den Detail

Bei dësem Sondage, deen tëscht dem 13. bis 24. Abrëll 2026 gemaach ginn ass, goufen 1.863 walberechtegt Persounen iwwer Telefon an Online befrot. 1.156 Interviewe goufe via Telefon gemaach, dovunner 223 op fix Nummeren an 933 op Mobil-Nummeren. 707 Interviewe goufen online gemaach. Et goufe 521 Persounen aus dem Walbezierk Zentrum befrot, 712 aus dem Süden, 343 aus dem Norden an 287 aus dem Osten.

D'Detailer sti wéi ëmmer och um Internetsite vun der Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel Alia.lu oder hei am PDF:

PDF: Sonndesfro Mee 2026

Déi aner Sujeten zu der Sonndesfro

D'Nora Back (Gewerkschaften), de Luc Frieden (Regierung) an de Michel Reckinger (Patronat) wäerte wuel wärend der Tripartite zesummen un engem Dësch sëtzen.
Ilres Sonndesfro
Iwwer 80% vun de Leit der Meenung, dass eng Tripartite néideg ass
De Premier Luc Frieden (CSV) an de Vize-Premier Xavier Bettel (DP) den 3. Oktober 2025 an der Chamber.
ILRES Sonndesfro
Schwaarz-Blo hätt keng Majoritéit méi, trotz engem Gewënn vun der DP

Am meeschte gelies
Trageschen Accident bei Course zu Eschduerf
Wat ass zu dësem Ament gewosst?
Video
Fotoen
Mann vun 59 Joer gestuerwen
En Dënschdeg de Moie koum et zu engem déidlechen Accident op der Autobunn A6 Richtung Stad
Béiwen - Noutem
Automobilist kritt Fielswand ze paken a lant mat sengem Auto um Daach - Rettungshelikopter am Asaz
Fotoen
En Vue vun der Tripartite
Spontan Protestmaniff virum Aarbechtsministère, Marc Spautz war iwwerrascht
Video
Audio
Fotoen
46
Ilres Sonndesfro
Iwwer 80% vun de Leit der Meenung, dass eng Tripartite néideg ass
34
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Op eise Stroossen
Am Ganzen zéng Blesséierter bei fënnef Accidenter
De Premier Luc Frieden (CSV) an de Vize-Premier Xavier Bettel (DP) den 3. Oktober 2025 an der Chamber.
ILRES Sonndesfro
Schwaarz-Blo hätt keng Majoritéit méi, trotz engem Gewënn vun der DP
Video
27
Prozess ëm presuméiert Policegewalt
De Parquet freet Prisongsstrofe fir déi véier ugeklote Beamten
Fënnef Persoune goufe blesséiert
Heftegen Accident um CR137 tëscht Berbuerg a Manternach
Video
Fotoen
Gesetzprojet soll am Summer deposéiert ginn
Eng national Loyerskommissioun amplaz vun de kommunalen a kantonalen
4
Zuel geet liicht erof
1.714 Schülerinnen a Schüler hunn 2024/2025 d'Schoul ofgebrach
5
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.