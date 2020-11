Mir sinn elo an enger Situatioun, an där mir nach net direkt nei Mesurë mussen huelen, mä wou mir nei Mesurë musse virbereeden, esou de Xavier Bettel.

Am Regierungsrot wier en Dënschdeg de Moien e Projet de Loi ugeholl ginn, deen elo op den Instanzewee geet. De Vott iwwert den Text soll awer net elo sinn. Et wéilt ee sech nach eng Woch Zäit ginn, fir d’Tendenz vun der Verbreedung vum Virus z'analyséieren. Den Ament betount de Premier, dass mir an enger stabiller, wann och ugespaanter Situatioun wieren. Well et keng exponentiell Hausse ass, wier et net néideg, direkt nei Mesuren ze huelen.

Wann déi aktuell Tendenz awer net offlaacht, soll de Gesetzestext ugangs nächster Woch an der Chamber gestëmmt ginn. Da sollen déi Liewensberäicher uviséiert ginn, wou ee "par définition" keng Distanz a keng Mask huet.

Dat sinn dann den Horesca an de private Beräich. Uviséiert sinn awer och den organiséierte Sport an d’Kultur. Theateren, Kinoen an all Plazen, wou een eng länger Zäit sëtzt, mussen dann zoumaachen. Am private Beräich dierft ee just nach 2 Persoune bei sech heem invitéieren.

Dës Mesurë goufen der Chamber proposéiert a solle gestëmmt gi falls d’Zuelen net erofginn. D’Restriktioune géingen da bis de 15. Dezember gëllen. Esou geet et aus dem Gesetzestext ervir, dee wéi gesot nëmme soll gestëmmt ginn, wann d’Infektiounen net ofhuelen. An deem Fall géingen dann och d’Mesuren, géi et scho ginn, wéi de Couvre-feu, bis de 15. Dezember verlängert ginn.

Da soll eisen Informatiounen no en zweete Centre de consultation bäikommen an zwar op Esch an d'Rue Jos Kieffer. Do gëtt den aktuelle Centre de prélèvement deementspriechend ëmfunktionéiert. Wéi um Kierchbierg, handelt et sech hei ëm eng Struktur, wou Leit mat Symptomer sech ouni Rendez-vous kënne presentéieren.