Dat war de Stand en Dënschdeg de Moien. Am Spidol geet een dovunner aus, datt dës Zuel nach klëmmt, wann ee bis um Site selwer ka geimpft ginn.

De Vaccin vu Biontech an Pfizer heescht elo ganz offiziell COMIRNATY. Eng éischt Liwwerung kënnt de 26. Dezember op Lëtzebuerg. Den 28. an 29. Dezember kënnen all Kéier 200 Mataarbechter pro Kliniksgrupp sech am Zenter Victor Hugo impfe loossen. Dono kënnt och d'Personal vun den Altersheemer un d'Rei. Kuerz drop kënnen d'Klinicken och selwer ufänken, hiert Personal ze impfen.

Zanter en Dënschdeg de Moie kann d’Gesondheetspersonal vum CHL sech umellen, fir sech an deenen nächsten Deeg am Sall Victor Hugo impfen ze loossen. Et hu sech schonn e puer Fräiwëlleger gemellt, wéi de Grégory Gaudillot, Chef de service vun der Apdikt am CHL erkläert.

"Le timing est serré mais il y a effectivement une demande qui est quand même importante et donc nous avons ouvert la prise de Rendez-vous aujourd’hui et on a déjà atteint un bon tiers déjà dans la première matinée. On est tout à fait sûr que nous allons occuper l’ensemble des places qui nous sont réservés.”

Den CHL rechent domadder, dass d’Impfbereetschaft awer nach klëmmt, wann de Vaccin an der Klinik selwer gesprëtzt dierf ginn. Dëst soll ronderëm de 12. Januar ufänken. Hei gëtt dann mat engem Stuffe-Plang geschafft, dee festleet, wien als eicht ka geimpft ginn.

“Pour permettre aux personnels qui sont le plus exposé au risque d’être vacciner en premier et puis on a fait trois groupes qui permet justement mesurer ce risque et de donner la priorité au personnel en contact avec les patients atteints de la covid en priorité. Puis après ceux qui ont moins régulièrement contacte avec ce type de patients et puis ensuite l’ensemble du personnel.”

Dem CHL goufe an enger éischter Liwwerung Dose fir 975 Leit zougesprach. Speziell dofir huet den CHL en eegent Impfcompartement ageriicht, wou ronn 56 Mataarbechter den Dag kënne gesprëtzt ginn.

D’Regierung recommandéiert sech impfen ze loossen, wann ee bis un d’Rei kënnt. Och fir Federatioun vun de Klinicken ass den Impfstoff e wichtege Punkt vun der Léisung. Eng Impfflicht brauch een am Moment awer net ze fäerte, erkläert den Affekot am Aarbechtsrecht Guy Castegnaro.

“Et ass prinzipiell net méiglech. Eng Impfflicht oder een forcéieren, sech impfen ze loossen, ass en Agrëff an seng Privatsphär an och en Agrëff an seng physesch Integritéit. D’Privatsphär sou wéi d’physesch Integritéit si geschützt.”

Fir eng allgemeng Impfflicht misst also en néit Gesetz opgestallt ginn. Dat wier och net ganz einfach, well ee sech un déi europäesch Mënscherechtskonventioun hale muss. Dowéinst hält de Guy Castegnaro eng allgemeng Impfflicht fir onwarscheinlech.