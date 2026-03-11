RTL TodayRTL Today
Champions LeagueReal Madrid klappt ManCity no Valverde-Hattrick, Laf vu Bodö/Glimt geet weider

Jeff Birsens
Duerch en Hattrick vum Federico Valverde huet Real Madrid sech mat engem 3:0 eng gutt Ausgangslag fir de Retourmatch verschaaft. An Norwegen geet dogéint d'Märche vu Bodö/Glimt weider.
Update: 11.03.2026 23:10
Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde (2L) celebrates his third goal during the UEFA Champions League last 16 first leg football match between Real Madrid CF and Manchester City at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on March 11, 2026.
D’Spiller vu Real Madrid feieren de Federico Valverdo no sengem Hattrick.
© AFP

E Mëttwoch den Owend ass et an den 1/8-Finalle vun der UEFA Champions League mat den nächste véier Allersmatcher weidergaangen.

Real Madrid huet no engem Hattrick vum Federico Valverde mat 3:0 géint Manchester City gewonnen a geet doduerch mat enger komfortabeler Féierung am Réck an de Retourmatch den nächsten Dënschdeg an England. Weider fir Onrou suergt dann den norwegeschen Underdog Bodö/Glimt, dee sech doheem mat 3:0 géint Sporting duerchsetze konnt. Donieft gouf et nach eng 5:2-Victoire fir de PSG géint Chelsea an en 1:1 Remis tëscht Leverkusen an Arsenal.

Den Detail vun de Matcher mat de Goler am Video

Real Madrid - Manchester City 3:0
1:0 Valverde (20'), 2:0 Valverde (27'), 3:0 Valverde (42')

All d'Goler vum Match Real Madrid géint Manchester City
En Hattrick vum Federico Valverdo an der éischter Hallschent huet de Match entscheet

D’Gäscht aus England sinn de Match an deenen éischte Minutte mat engem fréie Pressing ugaangen an hu probéiert, de Ball op hirer Säit ze halen, wärend Real éischter op Ëmschaltsituatioune gewaart huet. An der 20. Minutt ass d’Lokalekipp dann a Féierung gaangen, nodeems e laange Ball vum Courtois de Federico Valverde fonnt huet, deen dann den Gianluigi Donnarumma iwwerwannen an de Ball an den eidele Gol schéisse konnt. Nëmme siwe Minutte méi spéit war et dann op en Neits de Valverde, deen no engem Zouspill vum Vinicius Jr op 2:0 erhéicht huet. Duerno war Real Madrid weider déi besser Ekipp um Terrain an nach virun der Paus sollt de Fede Valverde da säin Hattrick perfekt maachen. No engem Chip vum Brahim Diaz huet den Uruguayer de Ball gekonnt laanscht den Defenseur gehuewen an da per Volley getraff.

No enger exzellenter éischter Hallschent vu Real waren déi Kinneklech och no der Paus weider um Drécker. ManCity konnt réischt no enger gudder Stonn e bësse méi Zuch a Richtung géigneresche Gol kreéieren, ouni datt et awer eng richteg gutt Chance gouf, fir ze verkierzen. Bescht Méiglechkeet ass et just duerch en onkonzentréierte Moment vun der kinneklecher Defense ginn, wou den O’Reilly aus zéng Meter mat der Spëtzt vum Fouss zum Ofschloss komm ass, ma de Courtois mat engem staarke Reflex paréiere konnt. Real ass et duerno gelongen, d’Féierung sécher iwwer d’Zäit ze bréngen.

Déi bescht Zeene vum Match Real Madrid géint Manchester City
Real Madrid war e Mëttwoch den Owend déi besser Ekipp um Terrain

PSG - Chelsea 5:2
1:0 Barcola (10'), 1:1 Gusto (28'), 2:1 Dembélé (40'), 2:2 Fernandez (57'), 3:2 Vitinha (74'), 4:2 Kvaratskhelia (86'), 5:2 Kvaratskhelia (90+4')

Bodö/Glimt - Sporting 3:0
1:0 Fet (32'), 2:0 Blomberg (45+1'), 3:0 Högh (72')

De Resumé vum Match Bodö/Glimt géint Sporting
Bodö/Glimt ass weider net ze schloen an huet duerch eng kloer Victoire am Allersmatch bescht Chancen op eng Plaz an de 1/4-Finallen

Leverkusen - Arsenal 1:1
1:0 Andruch (46'), 1:1 Havertz (89')

De Resumé vum Match Leverkusen géint Arsenal
Duerch ee spéiden Eelefmeter ass Arsenal nach kuerz viru Schluss den Ausgläich gelongen.

All d’Resultater am Iwwerbléck

Klickt hei, fir op d’Resultater, d’Statistiken an d’Ekippe vun der Champions League ze kommen.

Artikel vum 10. Mäerz 2026

TOPSHOT - Bayern Munich's French midfielder #17 Michael Olise celebrates scoring his team's second goal with teammates during the UEFA Champions League last 16, first leg football match between Atalanta and Bayern Munich at the Gewiss stadium in Bergamo, on March 10, 2026. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
Champions League
Bayern deklasséiert Atalanta Bergamo, Galatasaray iwwerrascht Liverpool

