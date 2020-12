De Staatschef huet déi lescht Covid-Restriktiounen de 24. Dezember zu Biarritz ënnerschriwwen, wat deels fir kritesch Diskussioune gesuergt huet.

D’Confinementsreegele géingen Deplacementer am Ausland net verbidden, ënnert der Konditioun, datt een d’Mesurë fir an déi eenzel Länner anzereese respektéiert, sou d‘schrëftlech Äntwert vum Service Presse vum Haff op eng Ufro vum 100komma7 hin.

Weider heescht et de Grand-Duc wier mat senger Fra am Ausland, fir d’Feierdeeg ze verbréngen, mä hie wier a stännegem Kontakt mat der Regierung a senge Mataarbechter fir informéiert ze bleiwen a seng Aufgaben z’erfëllen.

An Holland huet de Kinnek Willem Alexander sech am Oktober no fermer Kritik wéinst enger Vakanz a Griicheland entschëllegt. Holland war deemools am Deel-Lockdown.

Och de Premier Xavier Bettel seet am RTL-Interview fir de Joreswiessel, et wier dem Grand-Duc säi gutt Recht an net verbueden ze reesen. Et wier méi geféierlech hei am Land mat 10 Leit ze feieren ewéi zu 2 zu Biarritz ze sinn.

„Wann de Grand-Duc mat senger Fra zu Biarritz eleng ass, gesinn ech guer kee Problem“, esou de Xavier Bettel.

De ganzen Interview mam Premier gëtt den 1. Januar um 19.30 Auer op der Tëlee diffuséiert. Op Wonsch vum Premier gouf den Interview e Méindeg 28. Dezember opgeholl.

Dat Regelen dat net verbidden wesse mer, den Anstand, d’Solidaritéit mat de Bierger, d’gudd Beispill sinn wuel net enn Ziel um Haff? Après moi le déluge! #bleiwdoheem — danielle igniti (@DanielleIgniti) December 29, 2020