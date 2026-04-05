De Kierchbierg, e Quartier a konstanter TransformatiounDen Ament gëtt e Meilesteen, de fréiere Setz vun der Banque Générale, ofgerappt

Jeannot Ries
Domat verschwënnt ganz uewenaus um Kierchbierg eent vun deene Gebaier, wat wärend 30 Joer dem Plateau säi Stempel opgedréckt huet.
Update: 05.04.2026 19:30
Lues a lues friesse sech déi schwéier Maschinnen duerch d’Bëtongs-Strukturen. Kritesch Stëmme soen, nach e Schantje méi.

D’Urbanisatioun vum gutt 330 Hektar grousse Plateau

Ugefaangen huet alles 1963 mam Bau vum Pont Grand-Duchesse Charlotte, der Rouder Bréck. Nodeem d’Regierung an de Fofzeger Joren decidéiert hat, de Kierchbierg z’urbaniséieren. Als éischt entsteet ronderëm d’Héichhaus, den Europäesche Quartier. Am Laf vun der Zäit gouf dunn och um ieweschten Deel, laanscht d’Autobunn fir op de Findel, gebaut. Mat de Foires-Halen oder och der Euromotor.

An engem Interview aus dem RTL-Archiv geet de Stack-Kierchbierger Jos Nickels op eng, wéi hie selwer seet, uerg Zäit an. Wou Familljen 1961 enteegent goufen.

BGL-Gebai gëtt ofgerappt

Ugangs den Nonzeger Jore gouf de Sëtz vun der Banque Générale uewenaus gebaut. D’Gebai, wat un d’un d’Festungs-Architektur erënnert, gouf vum Architekt Pierre Bohler, an dem Innenarchitekt Jim Clemes entworf. De grousse Gaart, deen iwwregens erhale bleift, gouf vum belsche Landschafts-Architekt Jacques Wirtz ugeluecht.

Ronderëm ass de Kierchbierg weider gewuess. Méi grouss, méi héich. Bis 2029 soll do, wou de Kronos stoung, den neie Sëtz vun der KPMG entstoen. 31.000 Meter Carré fir 1.800 Mataarbechter. Weider 24.600 Meter Carré u Bürosfläch solle verlount ginn. E Gebai, wat dann och, en neie Meilestee soll ginn. Mat enger droender Struktur aus Holz.

