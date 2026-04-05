RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Zweeten Zaldot konnt no Sichaktioun gerett ginn

RTL Lëtzebuerg
Dat mellt den US-President Donald Trump op de soziale Medie.
Update: 05.04.2026 11:25
© -/AFP

Den zweeten Zaldot vum US-Kampfjet, deen e Samschdeg iwwert dem Iran ofgeschoss gouf, konnt gerett ginn. Dat huet den US-President Donald Trump op de soziale Medie matgedeelt.

Den Offizéier soll zwar blesséiert sinn, ma awer net liewensgeféierlech. Spezial-Unitéiten aus den USA konnten de Mann lokaliséieren an hien a Sécherheet bréngen. De Pilot konnt jo schonn e Samschdeg gerett ginn.

Iran a persesche Golf
Iranesch Loftofwier huet zwee US-Kampfjetten ofgeschoss.

Fir den zweeten Zaldot hat den Iran eng Primm versprach, et sollen och Buedem-Kämpf gi sinn, fir den Offizéier virum iranesche Militär a Sécherheet ze bréngen. Elo sollen esouwuel d’Spezialeenheeten, wéi och de blesséierten Zaldot, den Iran kënne verlooss hunn.

Teheran mellt, dass e Fliger an zwee Helikopteren vun den USA bei Sich ofgeschoss goufen

Dat iranescht Militär huet eegenen Informatiounen no e Fliger an zwee Militär-Helikopteren vun der US-Arméi ofgeschoss, déi un der Rettungsaktioun vum US-amerikanesche Kampfjet-Zaldot bedeelegt waren.

Hei Opname vun der iranesche Staatstëlee vum 5. Abrëll 2026, déi d’Iwwerreschter vun den US-Helikoptere weise sollen, déi ofgeschoss goufen.
© -/AFP

D’Ofschëss wieren am Süde vun Isfahan geschitt, sou déi zentral iranesch Asaz-Ekipp “Chatam al-Anbija” e Sonndeg. Et soll sech ëm “zwee Helikoptere vum Typ Black Hawk an e Militärtransportfliger vum Typ C-130" handelen. Dës géifen elo “a Flame stoen”. D’US-Rettungsaktioun bezeechent dat iranescht Militär als “gescheitert”.

Déi iranesch Staatsmedien hu Biller vu verkuelten Iwwerreschter an enger Wüste-Regioun publizéiert. Op den Opnamen wier och Damp ze gesinn.

Iranesche Medien no si bei der US-Rettungsaktioun am Südweste vum Land fënnef Mënschen ëm d’Liewe komm. Et ass bis ewell onkloer, ob et sech bei den Affer ëm Zivilisten oder iranesch Membere vum Militär handelt.

Attacken am Noen Oste gi weider, och um Ouschterweekend

Israel huet eegenen Informatiounen no verschidde strategesch Ziler am Iran bombardéiert. Dorënner en Industriegebitt op deem Chimie-Waffe sollen hiergestallt ginn. Beweiser dofir ginn et keng.

Och den Iran huet an der Nuecht op e Sonndeg mat Rakéiten ugegraff. Net nëmmen Israel, mee och de Kuwait mellen Attacken. Dobäi solle Kraaftwierker an Anlage fir d’Entsalzung vum Mierwaasser getraff gi sinn.

Am Kuwait wier e Gebai vum Finanzministère uerg zerstéiert ginn. Blesséierter goufen et awer keng.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.