Zu Saarbrécken koum et an der Nuecht op e Sonndeg zu enger fataler Poursuite. En 22 Joer ale Mann ass bei engem Schosswiessel vun der Police ëm d’Liewe komm, dat huet och elo de Parquet e Sonndeg confirméiert.
Wéi et de Medien an Däitschland no heescht, hätt de Chauffer vum Auto géint 1 Auer e Sonndeg de Moien versicht, sech enger Kontroll vun der Police ze entzéien an ass geflücht. An enger Sakgaass huet de Chauffeur du probéiert, ze dréien a soll dobäi eng Polizistin blesséiert hunn. Kuerz drop hu Berichter no Polizisten op den Auto dee flüchte wollt, geschoss.
Um Steier vum Auto war der “Bild"-Zeitung no e 22 Joer jonke Mann. Am Gefier sollen niewent dem Chauffeur nach dräi weider Persounen am Alter vun 19, 22 an 23 gewiescht sinn. Niewent dem Chauffer gouf och den 19 Joer al Persoun am Auto getraff a blesséiert.
D’Blessure vum Chauffeur allerdéngs waren esou grav, dass hien nach op der Plaz u senge Verletzunge gestuerwen ass.