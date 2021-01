E Freideg de Mëtteg huet d'Europäesch Medikamentenagence d'Zouloossung ginn, fir eng Persoun méi mat engem Flacon vum Mainzer Konzern ze impfen.

Wéinst der Penurie vun disponibele Vaccine ginn also emol 4 Kategorië vu Leit primär geimpft. Am Flacon vum Biontech-Pfizer-Vaccin sinn awer net nëmme 5 Dosen dran, mä et kënnen der 6 erausgeholl ginn. Dës Decisioun vun der Ema ass e Freideg de Mëtteg gefall a public gemaach ginn.

Biontech/Pfizer-Impfstoff / Rep. Roy Grotz

An Zäite vun enger Penurie stellt sech awer d'Fro, ob net awer muttwëlles Vaccin verbëtzt gëtt, well och eventuell eng 7. Dosis méiglech wier.

Effektiv ass de Vaccin mam Numm "Comirnaty", dee Lëtzebuerg geliwwert krut, a Flaconen agefëllt, déi aktuell 5 Dosen zouloossen. Dat ass och esou vum Produzent virgeschriwwen, dierft sech elo awer mat der Autorisatioun vun der Ema änneren. An de Flaconen ass och eng Sécherheetsmarge dran, fir datt all Dosen och déi néideg Quantitéit Vaccin hunn. Elo ass et awer sou, datt quantitativ och kann eng 6. Dosis gesprëtzt ginn, eng Quantitéit, déi bis ewell ewechgehäit gëtt. Well et net erlaabt war, huet d'Ema e Freideg eng entspriechend Autorisatioun ginn.

Méiglech wier och eng 7. Dosis, mä do ass d'Dr. Anna Chioti, Chef vun der Divisioun vun der Pharmacie a Medikamenter awer virsiichteg optimistesch.

Aktuell ass et och net erlaabt, dat ze halen, wat am "Comirnaty"-Flacon Rescht bleift. Duerfir sinn d'Restriktiounen ze strikt an eng Autorisatioun läit och heifir net vir. Och hei ass d'Ema nees gefuerdert, seet d'Anna Chioti, fir de Gaspillage vum wäertvolle Vaccin ze verhënneren.

Fir kënnen déi eenzel Dosis komplett korrekt a präzis erauszehuelen, sinn dann och speziell Sprëtzen an Nolen néideg, déi extra musse bestallt ginn. Wéinst entspriechende logistesche Liwwer-Probleemer sinn dës Sprëtzen aktuell och op d'Impfzentere limitéiert an nach net disponibel, fir datt all Dokter am Land kéint a sengem Cabinet de Vaccin sprëtzen. Dëst steet also nach aus, mee d'Vaccinatiounscampagne wäert sech jo och nach eng Zäit laang zéien.