Zanter Enn vum leschte Joer bereet eng Virus-Variant, déi a Groussbritannien detektéiert gouf, vill Suergen.

De Virusstamm mam Numm B1.1.7 wier bis zu 70 Prozent méi ustiechend. De Laboratoire Nationale de Santé sequenzéiert den Ament 384 Viren d'Woch. Bis ewell huet een déi brittesch Mutatioun a 6 Prouwe vu ronn 1.000, déi ee gemaach huet, fonnt.

Mesurë fir Verbreedung anzedämmen

Brittesch Staatsbierger dierfen den Ament net ouni Grond a Lëtzebuerg areesen, ausserdeem brauch jiddereen, dee vun der Insel an de Grand-Duché wëll kommen, en negativen Test, dee net méi al ass wéi 48 Stonnen. Fir aner Länner gëllen den Ament keng Reegelen, mëttlerweil zirkuléiert dëse Strang a ganz Europa. Déi meescht bekannte Fäll ausserhalb vu Groussbritannien gëtt et an Dänemark, Irland, Holland a Portugal.

© RTL

30 Prozent vu positive Fäll gi sequenzéiert

Fir ze wëssen, wéi eng Virus-Varianten zirkuléieren, analyséiere Laboen de geneeën Opbau vum Virus a kënnen dës esou an eng Zort Kategorie aklasséieren. D'Experte schwätzen an deem Kader vu Sequenzéierung. A genee wéi beim Teste gëllt och hei: Wat ee méi genee kuckt, wat ee méi fënnt.

© RTL-Grafik

Groussbritannien ass bekannt fir vill Sequenzéierung, genee wéi Lëtzebuerg an Dänemark. A Portugal goufe relativ wéineg Fäll analyséiert. Bei deenen, wou nogekuckt gouf, war déi brittesch Variant mat knapp 8 Prozent vertrueden. Lëtzebuerg gehéiert zu de 5 Länner, déi pro positive Fall am meeschte sequenzéieren.

© RTL-Grafik

Datt Vire mutéieren, grad wa se vill zirkuléieren, ass net aussergewéinlech. Och an de nächste Wochen a Méint wäert ëmmer nees iwwert nei Varianten an hiren Impakt diskutéiert ginn.