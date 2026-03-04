RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Wéinst RTL-Artikel Enn FebruarLuerenzweiler Schäfferot reagéiert op Aussoen iwwer Problemer bei Finanzgestioun

Céline Eischen
Nodeems RTL Enn Februar iwwer Problemer an der Finanzgestioun an der Gemeng Luerenzweiler bericht hat, reagéiert elo de Luerenzweiler Schäfferot an engem Communiqué.
Update: 04.03.2026 13:19
D'Gemeng zu Luerenzweiler.
D’Gemeng zu Luerenzweiler.
© Marc Hoscheid

Konkret geet et ëm d’Aussoen vum Inneminister Léon Gloden am Artikel: Hei hat den CSV-Minister erkläert, datt seng Mataarbechter aus dem Inneministère Irregularitéite festgestallt hätten.

De Luerenzweiler Schäfferot preziséiert awer elo, datt et net d’Mataarbechter aus dem Kontroll-Departement vun der Gemenge-Kompatibilitéit am Ministère gewiescht wieren, déi dës Irregularitéiten detektéiert hätten, mee d’Personal vun der Luerenzweiler Gemeng selwer, déi de Schäfferot schonn am Juni d’lescht Joer doriwwer informéiert gehat hätt.

Lettre_Communiqué de presse_2026_03_04.pdf

Wéi et am Communiqué weider heescht, hätt de Gemengerot no der Propositioun vum Schäfferot unanime dofir gestëmmt, fir am Inneministère ee Contrôle approfondi vun der Kompatibilitéit unzefroen. De Schäfferot bedauert, datt ee bis haut nach keng schrëftlech Äntwert vum Ministère kritt hätt.

De Luerenzweiler Schäfferot freet konkret, datt een spezial-Kommissär ernannt gëtt, fir d’Situatioun an och d’Aarbecht vum deemoleg zoustännege Receveur onofhängeg ze evaluéieren. Den Inneministère géif allerdéngs d’Optioun vun engem externen Audit virzéien. Esou een Audit misst d’Gemeng selwer bezuelen, dowéinst hält de Schäfferot u senger Demande fir een spezial-Kommissär fest.

D'Gemeng zu Luerenzweiler.
Zu Luerenzweiler sténken d'Lompen
Eng schlecht Gestioun vun de Finanzen an eng illegal Zousazassurance suerge fir Ierger

Am meeschte gelies
Ausseministère betount
Lëtzebuerger Regierung préift all Optioune fir Rapatriementer aus Konfliktregioun
66
Op der N24
Uergen Accident tëscht Näerden an Hitten, Auto géint Bam
Mat 48 Votten dofir
Chamber stëmmt fir Verankerung vu Fräiheet fir ofzedreiwen an d'Verfassung
Video
Audio
Fotoen
39
WM-Qualifikatioun am Dammefuttball
Däitlech Defaite fir Lëtzebuerg géint Schottland
Fotoen
11
Ausbau vum Atomwaffenarsenal
Lëtzebuerg keent vun de Partnerlänner bei franséischer "Dissuasion avancée"
Video
18
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Rapatriementer vu Lëtzebuerger
Luxair-Maschinn um Fluchhafe vu Maskat am Oman gelant
Foto vun engem Trainingsasaz vun der Spezialunitéit.
Perquisitioun zu Bouneweg
Parquet confirméiert, datt Policeasaz Malaise bei schwangerer Fra ausgeléist huet
Police
Alkohol um Steier, Permis agezunn an Arrest
Stater Gare
Dräi Täter goufen no Déifstall vun engem Handy vu Police gestallt
Baustell Wunnengsmarché
Firwat ass Bauen zu Lëtzebuerg esou deier?
Audio
LCGB an OGBL
"Inakzeptabel Zoustänn" fir Mataarbechter bei den Toiletten am ëffentlechen Transport
3
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.