De Landwirtschaftsministère mécht e Mea Culpa wéinst enger Publikatioun, déi u sech gutt gemengt ass.

Dës Publikatioun sollt hëllefen, regional-landwirtschaftlech Produite besser ze vermaarten. Et geet ëm de Magasinn "Gudd!", deen un all Stéit am Land verdeelt gëtt.

An der leschter Dezember-Editioun vun dëser gratis Publikatioun, déi ëmmerhin 255.000 Mol gedréckt gëtt, ass och eng Publicitéit vun engem groussen Discounter dran, dee sech mat "bëllege Fleeschpräisser" bretzt. Dës Reklamm huet d'Deputéiert Marc Goergen (Piraten) a Chantal Gary (Déi Gréng) op de Plang geruff, wou sech d'Deputéiert ënner anerem froen, ob d'Politik vun enger internationaler Discount-Chaîne och zur lokaler- a Bio-Politik vun der Regierung géif passen a wien esou Annonce validéiert?

PDF: D'Äntwert op d'parlamentarsch Fro vun de Piraten.

PDF: D'Äntwert op d'parlamentarsch Fro vun Déi Gréng.

De Landwirtschaftsminister Romain Schneider verstoppt net, datt hien och net frou iwwert dee Choix vun der ëmstriddener Reklamm ass, déi beim Noliesen vum Magasinn am Ministère "iwwersi" gi wier.

Et wier den Editeur, Maison Moderne, dee fir de Choix vu Reklamme responsabel wier, an de Contenu vun der Pub wier kuerz virum Drock geännert ginn. De Ministère bedauert de Message vun der Supermarché-Chaîne souguer, wëll e contraire zur Promotioun vu lokale Produite wier.

Effektiv hätt den Agrarministère doropshin och vill Reaktiounen iwwert dës Annonce krut, schreift de Romain Schneider. Dës ware wuel alles anescht wéi positiv.

De Magasinn "Gutt!", deen zanter 4 Joer erauskënnt, gëtt all Joer 2 Mol gedréckt. Eleng déi lescht Editioun gouf mat Fraise vun 132.000 Euro chiffréiert.

De Landwirtschaftsminister gesäit sech deemnächst dann och mam Editeur, fir déi weider kontraktuell Obligatiounen ze preziséieren.