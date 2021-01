Am komplette Stater Quartier Cloche d'Or muss den Ament d'Drénkwaasser ofgekacht ginn, éier et benotzt gëtt.

Wëll et e Probleem mat engem Schieber bei der Sebes gouf, ass nämlech knaschtegt Waasser an de Reseau vun der Stater Gemeng gepompelt ginn - do gouf awer séier reagéiert, sou datt eenzeg an eleng de Quartier nei Gaasperech, also d'Cloche d'Or betraff ass.

Deemno ass d'Drénkwaasser vun elo un net ze huelen, respektiv ofzekachen.

Betraff sinn d'Stéit a ronn enger Dose Stroossen, notamment zum Beispill de Boulevard Raiffeisen, de Boulevard Kockelscheier, d'Stroossen Emile Bian, Robert Stumper, Henri M. Schnadt, Gerhard Mercator, Charles Darwin an Isaac Newton.

Et gëllt wéi gesot d'Krunnewaasser ofzekachen - d'Stater Gemengeresponsabel deele mat, wann de Probleem behuewen ass.

D'Schreiwes vun der Stad Lëtzebuerg

Luxembourg, le 18 janvier 2021

INFORMATION

Service Eaux de la Ville de Luxembourg

L’eau potable est impropre à la consommation dans certaines rues de la ville

La Ville de Luxembourg tient à informer le public que suite à un problème technique au niveau d’une vanne d’alimentation d’un réservoir du réseau SEBES (turbidité élevée due à un détachement de dépôts et mauvaise qualité bactériologique), l’eau potable est impropre à la consommation dans certaines rues de la ville. La population est invitée à ne pas consommer l’eau du robinet jusqu’à nouvel ordre.

Liste des rues concernées :

rue Emile Bian

rue Robert Stumper

rue Henri M. Schnadt

boulevard de Kockelscheuer

rue Jean Piret

rue Leonardo Da Vinci

rue Gerhard Mercator

rue Albert Einstein

rue Charles Darwin

rue Lise Meitner

boulevard F.W. Raiffeisen

rue Isaac Newton

rue Rosalind Franklin

Recommandations :

Ne pas boire l'eau du robinet

Faire bouillir l'eau pendant 10 minutes avant toute consommation directe

Ne pas laver les salades, légumes ou fruits consommés à l'état cru à l'eau du robinet

L’eau du robinet reste néanmoins utilisable pour les autres usages (toilette, douche, WC).

Le Service Eaux de la Ville de Luxembourg, le SEBES et les instances étatiques collaborent actuellement afin de trouver une solution à ce problème. Les habitants seront informés dès que l’eau peut à nouveau être consommée.