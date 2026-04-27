National Woch géint de Surendettement

Roy Grotz
Den Tabu vun der Iwwerverschëldung briechen, fir net wëllen iwwert dee Probleem ze schwätzen a Léisunge fir seng finanziell Suerge sichen - dat ass den Objektiv vun der Nationaler Woch géint de Surendettement.
Update: 27.04.2026 17:49

Wann et schonn e puer Deeg no der Pai enk um Kont gëtt, wa bis Prêten a soss finanziell Obligatiounen ofgebucht gi sinn, da besteet d'akut Gefor, datt e Stot oder eng Persoun sech iwwerschëlt huet. Mee den Tabu briechen, fir net wëllen iwwert dee Probleem ze schwätzen a Léisunge fir seng finanziell Suerge sichen - dat ass den Objektiv vun der Nationaler Woch géint de Surendettement, déi e Méindeg an der Abtei Neimünster ugefaangen huet.

Seng eege Relatioun zu de Sue kritesch beliichten, erlaben hannert d'Fassad vu Pseudo-Wuelstand ze kucken a virun allem éierlech si mat senger eegener Finanzsituatioun: dat si Messagen, déi e Méindeg iwwermëttelt goufen.

Den onofhängegen Expert Guy Schmit iwwert eng Definitioun vun der Iwwerschëldung:

"Also eng vun de Méiglechkeeten, fir d'Iwwerverschëldung ze erklären, dat ass fir ze kucken: wéini ass et genuch? Wann ech dat vergiessen, da klicken ech ëmmer rëm, da kafen ech ëmmer rëm an, dann huelen ech rëm een neie Prêt op. Den Antidote, wéi ech gesot hunn, ass d'Dankbarkeet virun deem, par-rapport zu deem, wat ech schonn hunn. Ech krut d'Liewe geschenkt, ech hu Leit ronderëm mech, ech hu Professioneller, déi mech hei zu Lëtzebuerg encadréieren, ech hunn Helplinen. Dat heescht, ech sinn net eleng do. Ech muss d'Hëllef just wëllen unhuelen."

Fir ganz konkret dës Hëllef ze sichen a se unzehuelen, sinn d'Zerwisser vun Inter-Actions an der Ligue Médico-Sociale, grad wéi och den Zenter fir exzessiivt Verhalen a Verhalenssucht fir concernéiert Leit do, natierlech och wann et am Liewen zu extreme Kipppunkte kënnt wéi Doud, Scheedung oder engem Accident.

Eng éischt Ulafplaz ass de Site endettement.lu. Hei funktionéiert och en neie Budget-Rechner, dee séier a praktesch eng komplett Duerstellung vun der individueller Finanzsituatioun liwwert.

Méi zum Sujet gitt Dir och den Owend am Journal op der Tëlee gewuer.

Liest hei den offizielle Communiqué

