Iesswueren deelen an Offäll reduzéieren: Dat ass d'Zil vum solidaresche Frigo zu Bouneweg.

Amplaz Liewensmëttel ewechzegeheien, bitt de Frigo d'Méiglechkeet, Liewensmëttel, déi d'Leit net méi brauchen, ofzeginn, an esou aneren zur Verfügung ze stellen. D'Zil ass et, ee Beitrag géint Liewensmëttelverschwendung ze leeschten. Ënnert anerem de Kooperatiounsminister Franz Fayot war bei der Aweiung present. Enstanen ass de Projet aus der Zesummenaarbecht vum Bio-Buttek Naturwelten an den Associatiounen Foodsharing a Frères des Hommes.

Zu Bouneweg virum Bio-Buttek Naturwelten gouf deen éischten ëffentlech zougängleche Frigo ageweit. D'Leit kënnen de Frigo notzen, fir net méi gebrauchte Liewensmëttel eranzestellen, grad ewéi bei Bedarf selwer zouzegräifen. D'Zil ass et, Liewensmëttel ze deelen an Offäll z'evitéieren.

Zu Lëtzebuerg entstinn 3/4 vun der Liewensmëttelverschwendung a private Stéit. Ee responsabelen Ëmgang mat Liewensmëttel hëlleft wäertvoll Ressourcen ze spueren.

Mam Projet wëll ee Konsumenten opfuerderen, Responsabilitéit z'iwwerhuelen, fir souwuel d'Auswierkungen op de Klimawandel, grad ewéi d'Konsequenze fir d'Populatiounen an Afrika a Latäinamerika ze miniméieren.

Co-Finanzéiert gëtt de Projet vum Ausseministère an der Associatioun Frères des Hommes.