E Freideg de Moie stellt den Educatiounsminister säin iwwerschafften Hygièneskonzept fir d'Schoule vir.

Aus engem Schreiwes, wat en Donneschdeg erausgaangen ass an dat eis virläit, geet ervir, datt d'Examensprogrammer fir d'Ofschlossklassen adaptéiert ginn. Den Ecrit gëtt an alle Fächer reduzéiert. Den Oral an deene Fächer, déi eng grouss Virbereedung brauchen. Alles an allem soll de Programm dem Educatiounsministère no am Prinzip ëm 15% gekierzt ginn. Prinzipiell solle Kapitelen, respektiv Themen ewechgelooss ginn. Do, wou dat net méiglech ass, géif déi eng oder aner alternativ Fro am Exame gestallt ginn. D'Delaien, fir d'Questionnairen ze finaliséieren, ginn deementspriechend ugepasst. Et bleift och derbäi, datt d'Schüler a Schülerinne vun der Première Presenzunterrecht gehale kréien.

Vill Ofschlossschüler hätte sech an de Gespréicher veronséchert gewise wéinst der aktueller sanitärer Situatioun an der Verbreedung vun neie Virus-Varianten, heescht et am Bréif vun der Education nationale.