Direkt 5 Deputéiert maache sech Gedanken iwwert de Lëtzebuerger Crémant: net ëm de Produit u sech, mee ëm d'Plaz wou e net méi ugebueden gëtt.

Nämlech op de Volle vun der Luxair.

An zwou parlamentaresche Froe ginn d'Ministere Romain Schneider a François Bausch driwwer interpelléiert, datt amplaz Lëtzebuerger Cremant franséische Schampes zerwéiert gëtt, an zwar eng "Cuvée Luxair".

5 Ost-Deputéiert vun der CSV respektiv der DP froen, op et net awer sënnvoll wier, datt Lëtzebuerger Produiten sollte méi promouvéiert ginn, zemools an enger Firma, wéi der Luxair, wou de Staat Haaptaktionär ass.

Och ass et d'Fro vun den Deputéierten Modert, Hetto, Gloden (CSV) a Baum an Hartmann (DP), wéi dës Decisioun zu Ongonschte vu Lëtzebuerger Wënzer geholl gouf, an no wéi enge Critèren de Produit erausgesicht gouf, fir iwwert de Wolleken zerwéiert ze ginn.

Op d'Äntwerten op dës Froen dierft een net nëmmen op der Musel gespaant sinn.