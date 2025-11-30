Samu a Rettungshelikopter bei dräi Accidenter am Asaz
D'Rettungsdéngschter vum CGDIS goufen e Sonndeg op dräi Accidenter mat am Ganze sechs Blesséierte geruff. Bei enger Kollisioun goufe véier Leit blesséiert.
Méi genee si géint 10.51 Auer um CR163 tëscht Obeler a Leideleng zwee Autoen anenee gerannt. Am Asaz, fir sech ëm déi véier Blesséiert ze këmmeren, waren nieft dem Samu vun Esch och d'Ambulancieren aus der Stad, vun Esch a vu Mamer, grad ewéi d'Pompjeeë vu Beetebuerg a Monnerech.
Ee weidere Blesséierte gouf et op der RN31 tëscht Butschebuerg a Keel ass géint 12.05 Auer en Auto accidentéiert. Heibäi gouf eng Persoun blesséiert, déi mat der Air Rescue an d'Spidol koum. Donieft waren d'Pompjeeë vu Keel an d'Ambulanciere vu Beetebuerg am Asaz.
Um CR128 tëscht Hiefenech a Chrëschtnech ass kuerz no 15 Auer e weideren Auto accidentéiert. Och hei gouf et ee Blesséierten. Op der Plaz waren de Samu vun Ettelbréck, d'Ambulancieren aus der Fiels an d'Pompjeeë vun Hiefenech an der Fiels.