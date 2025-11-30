Eng Zäitreess duerch déi lescht 80 Joer Lëtzebuerger Militärgeschicht
Am Dikrecher Militärmusée léisst een an enger Ausstellung d'Entwécklungen an der Lëtzebuerger Arméi zanter dem Enn vum Zweete Weltkrich Revue passéieren.
Virun 80 Joer ass den Zweete Weltkrich op een Enn gaangen. Just e puer Méint, nodeems de Grand-Duché befreit war, am Juli 1945, gouf déi Lëtzebuerger Arméi schonn nees nei gegrënnt. Viru 70 Joer war et dann d'Aweiung vun der Kasär um Dikrecher Härebierg. Virum Hannergrond vun deenen zwee ronne Gebuertsdeeg organiséiert de Militärmusée vun Dikrech vun dësem Weekend un d'Ausstellung "Ons Arméi um Härebierg".
Den Ufank vun der Ausstellung mécht ee Réckbléck op d'Aktivitéite vun der Brigade Piron, déi am Zweete Weltkrich opgestallt gouf an haaptsächlech aus Belsch an och bis zu 200 Lëtzebuerger bestanen huet. Et war een nämlech frou, op mannst een Deel vun deene Leit ze hunn, fir eng nei Arméi kënnen opzebauen. Den Direkter vum Dikrecher Militärmusée Benoît Niederkorn schwätzt vun enger Herkulesaufgab. Ee kruziale Moment fir d'Lëtzebuerger Arméi koum dunn Enn 1945.
"An dat ass dee Moment, wou Däitschland besat gëtt, Lëtzebuerg am Fong och eng Besatzungszon bei de Fransouse kritt. A Bitburg gëtt dann eben déi Haaptkasär, am Fong gëtt all Lëtzebuerger, deen de Service obligatoire duerchleeft, dohi geschéckt, dat sinn iwwer 30.000 Stéck."
Nach haut géinge vill Leit, déi zu Bitburg an der Kasär waren, gären un déi Zäit zeréckdenken, well se zu engem gewëssen Zesummenhalt an der Gesellschaft bäigedroen hätt.
"Jiddereen huet musse Militärdéngscht leeschten, déi ware jee nodeem 9 bis 12 Méint do uewen zesummen an engem Zëmmer an et ass och do, wou déi sozial Kohesioun zesummekomm ass. Wann een dem Roger Manderscheid säi Buch Feier a Flam liest, wou hien am Fong sech selwer beschreift, wéi e bei d'Arméi kënnt, gesäit een déi Kontraster, zum Beispill dem Affekot säi Jong zum Beispill, deen op dem Bauer säi Jong trëfft, deen nach ni eng Zännbiischt gesinn huet. Datt ee sech awer doduerch, datt een zesummen eppes erlieft, zesummen eppes organiséiert huet, spéider am Liewen, wann ee sech zeréck gesäit, kennt, Moie seet a schätzt."
Et war awer vun Ufank u kloer, datt Lëtzebuerg sech 1955 rëm aus Däitschland zeréckzéie misst, sou datt eng Alternativ gebraucht gouf. Obwuel sech och d'Stad Lëtzebuerg an Iechternach gemellt haten, ass d'Wiel op Dikrech gefall. Am Ufank sollt d'Kasär an d'Sauerwiss kommen, wou fréier d'Päerdsrennbunn war an haut d'Fussballterrainen an d'Schwämm sinn, ma well um Härebierg méi Plaz zur Verfügung stoung, gouf um Enn deen aktuelle Site zeréckbehalen. Doduerch waren d'Pläng, um Härebierg eng Zorte Park mat Seelbunn ze amenagéieren, vum Dësch. Nodeems déi néideg Terrainen, virop vun der fréierer Brauerei, kaaft waren, gouf hei no an no d'Kasär gebaut. Mëtt an Enn vun de 50er-Jore gouf iwwerhaapt extrem vill an d'Arméi investéiert.
"Déi Investissementer waren déi Zäit quasi dräi Mol méi héich wéi dat, wat am Fong lo entaméiert gëtt. Well dat eben ee Kand vun der Zäit war, et ass wierklech drëm gaangen, d'Arméien no der deemoleger Militär-Doktrinn vun der NATO auszebauen. A fir Lëtzebuerg huet et bedeit, eng eegestänneg Arméi ze hunn, déi um Pabeier hätt kéinten, also wierklech hätt kéinten en Theorie, bis zu 10.000 Mann zesummenzéien."
Déi Pläng goufen awer zimmlech séier nees opginn, well d'Käschten einfach ze héich waren an d'Wirtschaft et och guer net gepackt hätt, wann esou vill Leit all Kéiers fir ee Joer agezu gi wieren. Ee wichtegen Datum fir d'Lëtzebuerger Arméi war dann nach d'Joer 1967, wéi den obligatoresche Militärdéngscht definitiv ofgeschaaft gouf.
Wat d'Zäit no 1945 a virun allem no 1967 ugeet, bedauert ee beim Militärmusée, datt et e bëssi u perséinleche Géigestänn an Aussoe vu fréieren Zaldote feelt. Grad déi wieren awer wichteg, fir een authentescht Bild vun der deemoleger Zäit ze zeechnen, mat deem och d'Visiteure vun haut sech identifizéiere kënnen. Ma déi rezent baulech Entwécklungen um Härebierg sinn awer Deel vun der Ausstellung.
Déi ass wéi gesot dëse Weekend opgaangen a wäert nach bis an de September dat nächst Joer eran daueren. Et kann een einfach esou kucke goen oder eng Visite guidée maachen.