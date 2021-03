Hannergrond si verschidde Faiten a Relatioun mat engem Aarbechtskontrakt, deen de Frank Engel mat der ASBL CSV-Frëndeskrees soll gehat hunn.

RTL-Informatiounen no gouf den CSV-Parteipresident Frank Engel vu Parteikolleege beim Parquet denoncéiert. Hannergrond si verschidde Faiten a Relatioun mat engem Aarbechtskontrakt, deen de Frank Engel mat der ASBL CSV-Frëndeskrees soll gehat hunn.

D'Associatioun huet dem Frank Engel eng Pai bezuelt. Dat vu Mee zejoert u bis Dezember. Als Conterpartie huet de Frank Engel sech ënnert anerem engagéiert, Membere fir d'ASBL ze sichen. Eise Sourcen no wier dat awer ni geschitt. Hien hätt deemno Sue kritt, fir e Kontrakt, deen hien net erfëllt hätt. Dowéinst kréich de Frank Engel elo ënnert anerem „Abus de biens sociaux“ a "Faux et usage de faux" reprochéiert. Dat op Basis vun engem Avis juridique vun engem Affekot, deen en Dënschdeg de Moien an der CSV-Fraktioun kontradiktoresch diskutéiert gouf.

Deen Avis koum ënnert anerem zur Konklusioun, datt CSV-Deputéiert, laut dem Artikel 23 vum Code de procédure pénale, d'Flicht hunn, dës Faiten, déi penal Elementer hunn, un de Parquet ze ginn. An deem Sënn ass am Laf vum Dënschdegnomëtteg e Bréif un de Parquet gaangen.

Dee Bréif wier och vun enger hallwer Dosen CSV-Deputéierten ënnerschriwwe ginn, déi och Member vun der ASBL sinn. RTL-Informatiounen no war d'Affär bei der Generalversammlung vun der ASBL CSV-Frëndeskrees virun enger Woch opgeflunn an huet fir en Eclat gesuergt.

En Dënschdeg den Owend sollt an deem Kontext och eng urgent Reunioun vum CSV-Nationalcomité sinn, ma dës gouf kuerzfristeg ofgesot.

De Frank Engel wëll sech an den nächsten Deeg am Kader vun enger Pressekonferenz zu de Virwërf äusseren, sou den CSV-President eis op Nofro hin.