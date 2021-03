Dat sot d'CSV-Fraktiounscheffin Martine Hansen e Mëttwoch de Moien an engem Live-Interview am RTL-Moiesjournal.

D'Deputéiert wieren eréischt d'lescht Woch op der Generalversammlung vun der asbl "CSV-Frëndeskreess", bei der Presentatioun vun de Konten, vun dem Aarbechtskontrakt vum Frank Engel gewuer ginn. Am Interessi vun der Partei hätt een awer net wëllen aus dem Bauch reagéieren.

Dofir wier en onofhängegen Avis juridique ugefrot ginn an dee wier kloer: d'Deputéiert missen dat ganzt dem Parquet mellen. Et hätt een keen aneren Choix gehat.

Hei géif et net ëm politesch Spillereien, mä em Fakten an Transparenz goen. Och wann dat heiansdo kéint wéi doen, laangfristeg géif Gemauschels awer méi wéi doen, esou d'Martine Hansne vun der CSV.

Et wier wichteg elo endlech Rou ze kréien. Et géif genuch aner Problemer am Land ginn.