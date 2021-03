Et goufen en Dënschdeg eng ganz Rei Perquisitiounen am Land, ënnert anerem zu Ettelbréck, Esch an och Réimech.

De Porte-parole vun der Justiz Henri Eippers präziséiert, datt dat eng Aktioun war, déi am Kader vun enger Commission rogatoire internationale duerchgefouert gouf. Frankräich hat gefrot, Rechtshëllef vu Lëtzebuerg ze kréien, an déi Demande gouf accordéiert an eben en Dënschdeg de Moien ëmgesat.