En Dënschdeg waren d'Pompjeeë wéinst der Verschmotzung vun der "Stackelgesgriecht" am Asaz. Elo ginn et éischt Erkenntnisser vum Waasserwirtschaftsamt.

"Et handelt sech éischten Erkenntnisser no bei der Verschmotzung vun der Baach ëm eng glykolhalteg Flëssegkeet", confirméiert den Direkter vum Waasserwirtschaftsamt Jean-Paul Lickes op Nofro hin. "Déi Flëssegkeet ass 100% léislech a vermëscht sech mam Waasser a kann net zeréckbehalen ginn".

Eng Ekipp vum Waasserwirtschaftsamt war e Mëttwoch nach eng Kéier op der Plaz, fir sech e Bild vun der Situatioun ze maachen. Déi opwänneg Analyse vun de Prouwe géife lafen. Et géif och en externe Laboratoire matabezunn ginn, fir d'Prouwen ze checken. Nach ass net gewosst,wat genee d'Ursaach vun der Verschmotzung ass.

Et gëtt net ausgeschloss, dass den Opfangbecken um Findel eppes domadder ze dinn huet. An deem Becke soll am Prinzip d'Ofwaasser zeréckbehale ginn, wat zum Beispill bei der Entäisung vun den Tragfläche vu Fligeren entsteet. Den Ament muss nach gekläert ginn, ob et eng ondicht Stell um Becke gëtt oder ob eventuell e Schieber net richteg fonctionéiert huet.

D'Waasserwirtschaftsamt wëll sech mat de Bedreiwer vum Findel an der Stad Lëtzebuerg ofstëmmen, fir déi genee Ursaachen ënnert d'Lupp ze huelen.

Am Birelergronn gëtt et Quellen an eng Opbereedungsanlag vun der Stad Lëtzebuerg.

Leit, déi en Dënschdeg am Birelergronn getrëppelt sinn, haten d'Pollutioun beim 112 gemellt. D'Stackelgesgriecht ass eng kleng Baach, déi op der Héicht vum Neihaischen an d'Birelerbaach an uschléissend op der Héicht vu Schraasseg an d'Syr fléisst.

