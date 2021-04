E grousst Gatter, dat op engem Terrain vum Staat frësch gesate Beem an Hecke schütze soll, dann awer wochelaang ëmläit.

Dass dat e Bierger rose mécht, kann ee verstoen. Wann dee Bierger dann och nach Buergermeeschter vun der Nopeschgemeng ass, an dee sech iwwer d’Naturverwaltung opreegt, gëtt déi ganz Saach nach méi intressant. D’Parzell läit tëscht Luerenzweiler an dem Schwunnendall, uewen op der Kopp an nodeems RTL en Donneschdeg op der Plaz war, war e Freideh eng méi lass.

D'Monique Kater iwwer e Gatter, dat laang ëmlouch an elo nees steet...

Gemengerhand ass et hei uewen um Scheierbierg net esou chic. De Buergermeeschter vu Luerenzweiler leeft 2 Mol d’Woch laanscht dës Parzell an iergert sech iwwer dat, wat hie gesäit: Eng grouss Parzell, déi dem Staat gehéiert, op där Beemercher an Hecke geplanzt sinn, als Kompensatiounsmesuren, mat ronderëm engem mannshéijen Zonk, deen op zeg Plazen ëmläit.

D’Geld géif zur Fënster erausgehäit, hei hätt een e gutt Geschäft gemaach an da géif net méi dono gekuckt. Déi ronn 3 Hektar leien iwweregens net a senger Gemeng, mee op der Kopp tëscht Luerenzweiler an dem Schwunnendall. Egal, genervt ass de Buergermeeschter trotzdeem. An Hénger goufe vun engem Dag op deen anere sécher net geplëmmt an der Naturverwaltung, mee vläicht ass ee mat den Ouere gezibbelt ginn, well e Freideg de Mëtten hu se geschafft, op der Kopp, an d’Gatter dat ëmlouch, gouf nees opgeriicht.

E Bësch fir d’Zukunft soll hei ugeplanzt ginn. Wëldschued gëtt et weider keen, bis elo, mee dofir eng Zort Natur-Vandalismus. Vun de Beemercher an Hecken, déi laanscht de Wee stinn, ass gutt d’Hallschent dout, de Gros vun de jonke Schëtz gouf net ofgebass, mee carrément propper ofgeschnidden...all Respekt.