Dat sot den Infektiolog Dr. Gérard Schockmel en Donneschdeg den Owend am Interview op RTL Télé Lëtzebuerg.

Duerch eng Impfung hätt een eng Immunitéit, wat dozou féiert, datt, wann een awer mam Virus a Kontakt kéim a sech géif infizéieren, dat da just vu kuerzer Dauer wier.



"A se konnten elo noweisen, datt beim Geimpften, souguer wann e sech infizéiert a souguer wa Virus nogewise ka ginn, datt wéineg Virus noweisbar ass. Wat manner Virus an der Nues, wat manner infektiéis. Ech denken also, et ass eng ganz grouss Protektioun an et ass och dat, wat eis wäert erlaben, wa mer geimpft sinn, keng Tester méi mussen ze maachen."

Dacks misste geimpfte Leit, déi mat engem Risikopatient a Kontakt waren, och net méi a Quarantän, ausser natierlech se entwéckele Symptomer.

De Spezialist fir Infektiounskrankheete vun den Hôpitaux Robert Schuman ass zouversiichtlech, datt de Vaccin eis erëm eng gewëssen Normalitéit zréckbréngt.

Wat d'Diskussiounen ëm d'Niewewierkungen vum AstraZeneca-Vaccin uginn, betount den Dr. Schockmel datt d'europäesch Medikamentenagence Ema e Mëttwoch wichteg Informatiounen erausginn huet. Zum Beispill datt eng Thrombos keng direkt Niewewierkung wier, mee eréischt no enger bis zwou Wochen.

"Eng aner Informatioun, déi se ginn hunn, ass fir den Dokter, dat heescht, et kann een dat relativ einfach mat Tester, déi mer am Spidol hunn, diagnostizéieren, datt genee dee Problem virläit. A si hunn och eng Propositioun zur Behandlung. Dat si wichteg Informatiounen, fir de Risiko, dee ganz rar ass, ze geréieren, wann en dann optrëtt."

An da misst een och bedenken, datt déi aner Impfstoffer och Niewewierkunge kënnen hunn.

"Ech denken, de Verglach tëscht de verschiddene Vaccine wäert ëmmer méi kommen, wat mer méi Informatiounen hunn an do musse mer mol kucken, wéi dat verleeft."

Wat d'Schnelltester ugeet, déi ee selwer maache kann, schwätzt den Dr. Gérard Schockmel vu relativer Zouverlässegkeet. Et géif do kee groussen Ënnerscheed ginn, ob een dee selwer mécht oder vun engem Professionelle maache léisst. Mee et muss een awer och do virsiichteg sinn.

"Wann een elo Symptomer huet an den Test ass och positiv, kann ee vun engem richtege positive Resultat ausgoen an an deem Fall géif ee sech jo selwer isoléieren. Wann een awer keng Symptomer huet an en Test gemaach huet, dee positiv ass, wier et gutt, sécher ze sinn, datt dee korrekt ass an e PCR maachen."

Optimal wier et, déi Schnelltester 2 bis 3 Mol d'Woch ze maachen, oder bei bestëmmten Uläss. Et misst een elo ofwaarden, ob d'Präisser vun deenen Tester falen, wann eng méi héich Quantitéit dovu produzéiert gëtt, sot nach den Dr. Gérard Schockmel.