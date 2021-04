D'Decisioune vun de leschte Woche wieren déi richteg gewiescht, huet den Educatiounsminister en Donneschdeg virun der Press betount.

Och den Distanzunterrecht, dee méi Clusteren ëm Fuesent verhënnert hätt, hätt sech bezuelt gemaach; soll awer just am Noutfall agesat ginn. D'Covid-Situatioun hätt sech deemno an de Schoulen zanter der Fuesvakanz berouegt, heescht et vum Educatiounsministère an der Santé.

D'Schnelltester sollen en Deel vun der Léisung an de Schoule sinn. D'Pilotphas virun der Ouschtervakanz wier e Succès gewiescht.

D'Schnelltester sollen Deel vun der Léisung an de Schoule sinn: Vun nächster Woch u soll all Schüler, Enseignant an Educateur an de Schoulen an an de Maison-relaisen ee Mol d'Woch mat engem Schnelltest getest ginn, sou den Educatiounsminister Claude Meisch en Donneschdeg de Moien op enger Pressekonferenz. De Groussasaz vu Schnelltester, gekoppelt un de Large-Scale-Testing soll e Stéck méi Normalitéit an iergendwann och méi Kontakter bei de Jonke erméiglechen.

D'Pilotphas virun der Ouschtervakanz wier dem Educatiounsminister no e Succès gewiescht. An enger éischter Phas haten d'lescht Woch am Mäerz bal 4.000 Schüler e Schnelltest-Kit kritt. Vun deene ware 4 Stéck positiv. Déi Woch drop war bei ronn 3.000 Tester just 1 Schüler positiv getest ginn. Och an engem rezente Large-Scale-Testing, wou zu Déifferdeng 3.700 Schüler getest goufen, wiere just 10 positiv Fäll dobäi erauskomm. D'Donkelziffer vun infizéierte Schüler wier dem Minister no iwwerdeems extreemst niddereg.

An der Pilotphas vun de Schnelltester hunn am Fondamental 97% vun de Schüler matgemaach. Am Secondaire waren et ronn 90%. Beim Personell an de Schoule waren et ëmmer tëscht 85 an 90%.

De Claude Meisch sot, hie wier optimistesch, datt d'Schouljoer gutt op en Enn kéint goen.

