Zwee Mol hu sech d'Fapsylux an d'Gesondheetskeess zanter ugangs dës Joers getraff, fir iwwert de Remboursement vun der Psychotherapie ze verhandelen.

Mediatioun CNS/Fapsylux / Rep. Diana Hoffmann

Et wier ee sech souwäit eens, heescht et, an dach awer iergendwéi nach net esou richteg. Déi Punkten, un deenen et hänkt, erënneren un déi vun 2018, wou d'Mediatioun tëscht deenen 2 Parteien no dräi Méint gescheitert war. D'Delphine Prüm, Presidentin vu Fapsylux, ënnersträicht awer, datt een deemools virun allem méi Zäit gebraucht hätt, fir sech eens ze ginn.



D'Kritikpunkten, ëm déi et dës Kéier geet, an déi elo an engem leschten Treffe musse geléist ginn, sinn änlech. D'Fapsylux fuerdert, an dobäi wier ee sech 2018 schonn eens gewiescht, datt vu vir eran dräi Sëtzunge beim Psychotherapeut rembourséiert ginn. Well den Therapeut dës Zäit brauch, fir eng propper Diagnos ze stellen a Vertrauen zum Client opzebauen. Doriwwer eraus soll keng Prescriptioun vum Hausdokter néideg sinn, fir e Psychotherapeut opzesichen. Dëst well net jidderee sou een hätt, an och hätt net jiddereen eng gutt Relatioun zu dësem. Als weider Divergenz gëllt, datt de Remboursement vun enger Psychotherapie onofhängeg vum Alter vum Patient soll ginn.

D'CNS weist sech fir en Entgéintkomme bereet. Et misst een zu enger séierer Léisung kommen, an dat nach onbedéngt dëst Joer, seet de Christian Oberlé, President vun der CNS. Wann néideg, wéilt een an 2 Etappe virgoen a Punkte bei deenen ee sech eens ass, schonn éischter validéieren. Iwwer déi dräi Seancen, déi d'Fapsylux freet, misst een nach iwwer Detailer schwätzen. Et wéilt een awer och do an Etappen do virgoen. „Fir d'éischt muss een 1 bis 2 Seance hunn fir ze kucken, wéi ee weiderfiert, an da kënnt eng Etappe wou een e Bilan zitt, wou gekuckt gëtt, ob de Patient nëmme ka Psychotherapeutesch behandelt ginn, oder mussen aner Spezialiste mat intervenéieren", sou de Christian Oberlé. Eng Zuel nennt hien awer net.

Och iwwert de Wee, wéi ee bei de Psychotherapeut kënnt, wier nach ze diskutéieren. Ma et wier ee bei der CNS bereet, op en neie Wee mat Fapsylux ze goen. Net iwwert de Wee vun der Prescriptioun vum Hausdokter ze fueren, wier och fir d'CNS Neiland, woufir ee wéilt e Pilotprojet vun 2 Joer proposéieren. Bleift nach d'Fuerderung, dat de Remboursement net soll un den Alter vum Patient gebonne sinn. Hei seet de Christian Oberlé awer, datt ee sech an engem éischte Schrëtt wëll op Leit tëscht 18 a 60 Joer konzentréieren. Dat géing awer net heeschen, datt dat éiweg esou soll bleiwen.

Déi zwou Säite si sech eens, datt muss eng Léisung fonnt ginn. An am Hibléck op d'Pandemie, wou méi Leit ewéi soss psychologesch Ënnerstëtzung brauchen. Datt de Remboursement vun der Psychotherapie eng sënnvoll Saach wier, rechent Delphine Prüm vir: Eng Etüd vun 2011 aus Däitschland weist, datt eng Psychotherapie deemools schonn am Schnëtt 3.200 Euro kascht hätt. D'Käschten, déi d'Gesellschaft doduerch awer géing spueren, well déi betraffe Persoun dann zum Beispill ënner anerem net op der Aarbecht ausfält, belafe sech där Etüd no op duerchschnëttlech 10.425 Euro.