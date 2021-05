Fir déi grouss Bauprojete “Kennedy-Sud” a “Schoettermarjal” um Kierchbierg muss d’Stater Gemeng nei Ëmweltimpaktstudien an Optrag ginn.

Dat si sougenannt “Supen” (“Strategiesche Umweltprüfung”). Duerno muss den allgemenge Bebauungsplang, de PAG, punktuell ofgeännert ginn an nei spezifesch Bebauungspläng entwéckelt ginn. Dat nodeems d’Cour adminstrative d’lescht Woch déi zwee Pläng annuléiert huet, well d’Ëmweltimpaktstudien am Virfeld net uerdentlech gemaach gi wieren.

D’Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer, DP, acceptéiert a respektéiert d’Urteeler vun der Cour administrative, mee seet och „hei gi puer Joer verluer an iwwert 1.000 Wunnengen, déi do net kënnen elo realiséiert ginn“. D’Lydie Polfer mengt, d’Gesetz iwwert d’Ëmwelt-Impaktstudien misst onbedéngt ofgeännert ginn, fir méi kloer festzeleeën, wéini déi Studië muss gemaach ginn.

D’DP-Politikerin ass der Meenung, datt et kee Sënn mécht, esou eng Impaktstudie mussen dann ze maachen wann den allgemenge Bebauungsplang ausgeschafft gëtt, well a gewësse Fäll eréischt 20 Joer duerno op enger Parzelle e Projet entsteet an d’Studie jo dann net méi aktuell oder valabel wier.

Den Affekot Georges Krieger, deen d’Recoursen vun Awunner um Kierchbierg verdeedegt huet a gewonn huet, dee sot ons géigeniwwer, hie wier rosen well d‘Ëmweltverwaltung net all Gemeng géing d’selwecht behandelen: „jee nodeem wéi eng Gemeng wat freet, ginn d’Aen zougemaach a jee nodeem wat wéi eng aner kleng Gemeng freet, ginn d’Oueren opgemaach an dat hunn ech net gär“.

Dem Affekot no misst een onbedéngt kloer Richtlinnen hunn iwwert wéi déi Ëmweltimpaktstudie gemaach ginn. De Georges Krieger kritiséiert och, datt zanter Jore Leit géint d’Projeten Schëttermarjal a Kennedy Sud reklaméiert hunn, mee d’Politik se an d’Wüst geschéckt hätt.

Dem Affekot no wieren d’Urteeler vun der Cour en duebelen Echec fir d’Administratiounen: éischtens, well se esou en Dossier eragereecht hunn an zweetens, well se gehofft hunn, et géing awer goen.