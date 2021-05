Et sinn Diskussiounen, an deenen et ëm de Portmonni geet vu Jidderengem, deen iwwert d'CNS verséchert ass.

D'Regierung, d'Sozialpartner, d'Prestatairen aus dem Gesondheetssecteur an d'CNS waren e Mëttwoch fir hir Fréijoersquadripartite zesummen. Do geet et traditionell drëm ze kucken, wéi et ëm d'Konte vun der Gesondheetskeess steet.

En Dauerbrenner sinn awer och d'Remboursementer vu Prestatioune beim Zänndokter, wou Verbesserunge fir den 1. Januar an Aussicht gestallt ginn. D'Auswierkunge vun der Pandemie op déi finanziell Situatioun vun der Gesondheetskeess, déi waren och en Deel vun den Diskussiounen.



Corona huet d'CNS zejoert ronn eng hallef Milliard Euro kascht. Suen, déi d'CNS virgestreckt huet, awer zum Deel vum Staat erëmkritt, well verschidden Depensen iwwert dat eraus ginn, wat zu de Missioune vun der CNS gehéiert.

De Gros vun deenen Ausgabe betrëfft de Congé pour raisons familiales elargi, dann d'Krankegeld, vum éischten Dag u fir d'Period vum 1. Abrëll 2020 bis den 30. Juni 2020 an - en däitlech méi klenge Posten - de Congé pour soutien familial.

Dräi Moossnamen, fir déi de Staat der CNS am Ganzen 386 Milliounen Euro zeréckbezilt an d'Versprieche vun der Regierung, dat och dëst Joer ze maachen. Eleng am Januar an am Februar hunn déi Moossnamen d'CNS nämlech scho 24 Milliounen Euro kascht. Fir dat ganzt Joer leien d'Estimatioune bei méi wéi 80 Milliounen.



Verbonnen, mat der Diskussioun iwwert dës Chifferen, ass dann déi, iwwert déi allgemeng Finanzsituatioun. D'Reserven, déi virun der Pandemie bei bal enger Milliard louchen, hunn eng éischte Kéier zënter Laangem missten ugeknabbert ginn.

De Sozialminister Romain Schneider:

"Et war gutt, datt mer déi Reserven haten a mir notze se och elo, fir grad och an esou enger schwéierer Pandemie derduerch ze kommen. Dat heescht 2020 musse mer eng éischte Kéier un déi Reserve goen, se bleiwen op 959 Milliounen."

Dat ass e Véierel vun den Depensen, déi d'CNS fir hier 900.000 Assuréen an de Bicher stoen huet.

De Sozialminister huet ënnerstrach, datt een d'Finanzen natierlech am A behale muss - dat ass och eng ganz kloer Fuerderung vun de Sozialpartner.



De Jean-Claude Knebeler vum LCGB:

"Elo net am Sënn vu Kotisatiounserhéijungen, mä et muss ee vläicht no neie Recettë sichen, fir dass een de System och op laang Dauer durabel ka finanzéieren, ouni dass mer eng Méibelaaschtung fir d'Leit hunn."

Fir den 1. Januar dat anert Joer, gi Verbesserunge bei de Leeschtunge beim Zänndokter an Aussiicht gestallt, an do nennt de Sozialminister Romain Schneider konkret Pisten:

"Bei de Mesuren um Niveau vun der Parodontologie, mä och bei de Wuerzelbehandlungen a bei den Implanten. Da schwätze mer och nach eng Kéier iwwert d'Protheesen a kucken op een déi all 10, amplaz all 12 Joer kann nei maachen."

Fir déi Verbesserunge gëtt et eng finanziell Enveloppe vun 10 bis 12 Milliounen Euro.

Déi Diskussioune gi vun der anerer Woch un an engem Aarbechtsgrupp gefouert, se sinn dann um Ordre du jour vun der Quadripartite Enn Oktober an de Romain Schneider ass optimistesch, datt den Assuré déi Verbesserunge vum 1. Januar un am eegene Portmonni spiert.

© MSS © MSS © MSS © MSS

Schreiwes