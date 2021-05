D'Enttabuiséierung vu psychesche Problemer, a wéi am beschte jonk Leit opfänken, waren d'Themen, déi am Fokus vun den Online-Presentatioune stoungen.

Jugenddësch iwwer Wuelbefannen / Reportage Diana Hoffmann

Mat engem Video wëll déi National Agentur fir Jugendinformatioun, als ee vun de Participante vun der virtueller Konferenz, zum Thema sensibiliséieren. An dësem kuerze Clip deele jonk Leit hier Gefiller mat: "An de schlëmmste Momenter hunn ech mech gefillt, wéi wann ech net méi liewe wéilt... wéi wann ech eleng domat wier, wéi wann ech net normal wier,...wéi wa mer keen op der Welt kéint hëllefen, wéi wann ech ganz eleng wier an dozou verdaamt dat duerchzestoen."

De Message vum Video: Mental Gesondheet ass wichteg, schwätz driwwer. Wisou esou Campagnen sou eng Importenz hunn, weisen déi aktuellst Zuele vum Kanner- a Jugendtelefon, déi d'Barbara Gorges-Wagner virgestallt huet. Besonnesch d'Chifferen aus der Kategorie psychosozial Gesondheet maachen hei Suergen. Am Beräich vun der psychosozialer Gesondheet goufen et iwwert d’App vum Kanner a Jugendtelefon insgesamt 313 Ufroen. Dat wieren der richteg vill, am verglach zu zejoert, sou de Constat hei.

D'Unzuel vun de Kontaktopname wéinst Suicide-Gedanken huet sech mat 46 verduebelt am Verglach zu zejoert. Mat 21 Persounen hu sech 7 méi un de Kanner a Jugendtelefon geriicht, well se Depressiounen haten. Och wéinst Ängschten, Suergen an Elengsinn hu méi Jonker sech gemellt. Zanter leschter Woch bitt de Kanner- a Jugendtelefon och elo ëmmer Dënschdegowend eng Chatberodung un.

Thema um Jugenddësch war dann och nach d'Petitioun 1516, déi zejoert deposéiert gouf. D'Petitionärin Sarah Thoss erkläert, dat hier Iddi dobäi wier, datt Wëssen iwwer déi mental Gesondheet verdéift gëtt.

"Mir hunn e Schouldokter, deen all 2 Joer an d'Schoul kënnt, no dem kierperleche Wuelbefanne vun de Schüler kuckt, a se da jee no Besoin un e Spezialist referéiert. A meng Propos ass, datt genau sou och e Psycholog kënnt, an no de Schüler kuckt, an hinnen dann Informatioune gëtt, fir Ulafstelle fir de Fall, datt se dat dono brauchen", sou déi jonk Fra.

En externe Psychologe kéint nämlech méiglecherweis besser Vertrauen opbauen. An iwwerhaapt soll de Sujet mental Gesondheet och jonke Leit méi no bruecht ginn, fir datt si léieren, datt et normal ass, no Hëllef ze froen.