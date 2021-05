Dans le contexte de la découverte récente par le Centre national de recherche archéologique (CNRA) de vestiges remontant au septième siècle de notre ère sous l'ancien hôtel-restaurant «À la Petite Marquise» à Echternach, la ministre de la Culture, Sam Tanson, a rencontré le conseil échevinal de la Ville d’Echternach en date du 20 mai 2021 afin de réfléchir ensemble à des moyens de valorisation du patrimoine archéologique de la plus vieille ville du pays. La Ville d’Echternach est connue au-delà des frontières comme un haut-lieu de l’histoire du Luxembourg et les vestiges découverts par le CNRA, remontant à l'époque de Saint Willibrord (658-739), représentent un témoin unique de la richesse de ce passé historique. En raison du caractère exceptionnel de la fouille, la ministre de la Culture a saisi la Commission des sites et monuments nationaux (Cosimo) du dossier afin d’analyser le classement des vestiges archéologiques en tant que monument national. Conscients de l’envergure de la fouille, les parties réunies ont convenu de mettre en place un groupe de travail en vue d’établir des pistes de mise en valeur globale du patrimoine culturel de la Ville d’Echternach et de proposer un projet révisé pour le site de la «Petite Marquise». Le groupe de travail réunira des représentants de la Ville d’Echternach ainsi que différents représentants étatiques et experts issus du domaine de l’archéologie, des sites et monuments nationaux, de la culture, des finances, du tourisme, des bâtiments publics et du logement.