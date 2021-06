Um Sonndeg am Nomëtteg hu béid Gemenge via Communiqué d'Resultat vum Referendum matgedeelt.

Esou hu sech an der Gemeng Groussbus 70,52 Prozent vun de Wieler fir eng Fusioun ausgeschwat. An der Gemeng Wal waren et 62,75 Prozent.

PDF: De Communiqué vun de Gemenge Wal a Groussbus