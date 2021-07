Wéi den 112 mellt, hat et nieft den 2 Accidenter nach op enger Spillplaz an der Uewerstad an der Avenue Monterey gebrannt.

Géint 19.30 Auer war tëschent Viichten a Groussbus en Auto an e Bam gerannt an zu Nidderaanwen an der Mënsbecher Strooss si kuerz no Hallefnuecht en Auto an e Camion net laanschtenee komm. Bei béiden Accidenter gouf all kéiers eng Persoun verwonnt.