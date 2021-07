3 Prozent vun den Infizéierten haten eng 1. Dosis kritt a manner wéi 3 Prozent ware komplett geimpft, wéi si sech ugestach haten.

D'Impfung ass dee beschte Schutz géint de Coronavirus, esou d'Gesondheetsministesch, déi an hirer Äntwert op eng parlamentaresch Fro erkläert, dass knapp 94 Prozent vun all de Leit, déi sech bannent de leschte 6 Méint mam Virus infizéiert hunn, net geimpft waren.

Bannent dem leschten hallwe Joer goufen hei am Land gutt 26.200 Neiinfektioune registréiert. Knapp 94 Prozent vun deenen Infektioune ware bei Leit, déi nach net géint de Virus geimpft waren. Gutt 3 Prozent haten eng éischt Dosis kritt an eppes manner wéi 3 Prozent hate schonn e kompletten Impfschutz. Dat schreift d'Gesondheetsministesch an hirer Äntwert op eng parlamentaresch Fro vum gréngen Deputéierte Marc Hansen.

Dës Informatioune koumen iwwerdeems zwee Deeg, nodeems d'Ministesch schonn eng Kéier op dës parlamentaresch Fro geäntwert hat an RTL weider Froen dozou gestallt hat. Dee Moment hat si nämlech nach erkläert, dass een aus Dateschutzgrënn net kéint soen, wéi vill Leit sech mam Virus ugestach hunn, obwuel si scho geimpft waren.

94% vun Infizéierten net geimpft / Rep. Maxime Gillen

En offiziell kompletten Impfschutz kritt een dann och attestéiert, wann een nieft enger éischter Impfdosis och schonn eng Corona-Infektioun hannert sech huet. Leit, déi sech no hirer éischter Impfung a virum zweeten Termin infizéieren, kënnen hire Certificat dann entweder iwwert d'Helpline vum Ministère oder beim Rendez-vous ufroen, op deem si u sech déi zweet Dosis sollte kréien.

Et wier dann och net virgesinn, fir Leit um éischten Impf-Rendez-vous op Antikierper ze testen, fir ze kucken, ob si ouni et ze wësse schonn eng Kéier mam Virus infizéiert waren. D'Iddi dohannert wier, fir sech bei Leit, déi schonn Antikierper duerch eng viregt Infektioun hunn, déi zweet Dosis vum Vaccin ze spueren. Der Gesondheetsministesch no kéint een net eleng op Basis vun esou engem Testresultat decidéieren, ob eng Impfung duergeet. Ausserdeem wier Lëtzebuerg jo elo an der Situatioun, dass genuch Vaccin disponibel ass, esou dass et och kee Grond géif ginn, fir net jidderengem eng zweet Dosis ze ginn.