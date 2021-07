Engersäits kéinte Leit per SMS national oder ganz lokal viru spezifesche Situatiounen ewéi Iwwerschwemmunge gewarnt ginn.

Dat gouf een um Bord vun enger Visitt vun der Inneministesch Taina Bofferding an e puer Asazzentere vum CGDIS gewuer.

D'Regierung schafft zanter Jore schonn un esou engem "Cell broadcast" System, wéi et e schonn an den USA zanter Jore gëtt. Donieft géing d'App "Gouvalert" geännert ginn, fir, datt zum Beispill och Police oder Meteolux kënne Warnungen do erausginn.

No den Iwwerschwemmunge vu leschter Woch wieren d'Gemengen iwwerdeems nach am Gaang Inventaire vum Schued ze maachen an e kompletten Debriefing no den Iwwerschwemmunge géing am Hierscht mat all de concernéierte Verwaltunge gemaach ginn, sou d'Inneministesch. D'Taina Bofferding huet donieft op d'Concertatiounsplattform higewisen, déi zanter 2 Joer op de Been ass. Si hofft, datt an Zukunft „alleguer d'Gemengen hei am Land matschaffen", fir kënne Léieren aus Katastrophen ze zéien an esou net just adequat kënnen ze reagéieren, mee och kënne besser z’antizipéieren.

Extrait Taina Bofferding

Fräiwëlleger gebraucht

D'Taina Bofferding ass wéi gesot dëser Deeg um "CGDIS Summertour 2021" a besicht Asaz- a Logistikzentere vun de Rettungsdéngschter. En Dënschdeg war d’Inneministesch op Sandweiler, op Miersch an op Lëntgen. An hiren Aen ass d'Veranstaltung haaptsächlech fir sech e Bild vum Terrain maachen ze goen an de Fräiwëllege Merci ze soen.

Den Nico Schiltz, Chef vum CIS Lëntgen, sot am RTL-Interview, et wier „scho flott“ fir déi Fräiwëlleg an haaptberufflech Pompjeeën, datt „op esou héijem Niveau“ den Interessi un hirer Aarbecht do ass. Zwar géinge sech d'Ministesch an d'Leit um Terrain vläicht aner Froe stellen, sou wier d'Visitt awer e gudde Wee, fir vun der Basis aus Doleance mat op de grousse Niveau ze kréien, sou den Nico Schiltz. Materiell wier ee relativ gutt opgestallt, mee et kéint een ëmmer méi Fräiwëlleg gebrauchen. Et géing sécher „Pisten“ ginn, ewéi zum Beispill um Niveau vun den Indemnitéiten. Mee do misst d'Politik tranchéieren.

D'Inneministesch huet op Rekrutéierungscampagnen higewisen, déi rezent lancéiert goufen, mee och op Zousazversécherungen, déi am neie Gesetz vum CGDIS virgesi sinn. Donieft huet si d'Stäerkt vum Zesummenhalt ënnert de Leit an den Asazzentere gelueft an hofft, datt an Zukunft méi Jonker an och Frae sech fir de Beruff vu Pompjeeën interesséieren. D'Zil vum CGDIS a vun der Regierung ass et, vun aktuell 3.700 Membere vun de Rettungsdéngschter op 4.000 ze kommen, wou der 20 Prozent vun hinnen haaptberufflech an 80 Prozent fräiwëlleg sinn.