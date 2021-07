34 Joer al, Affekotin mat Passioun fir Dëschtennis a fir hir Gemeng, an zënter de leschte Walen, fir de Lex Delles an d’Chamber nogeréckelt.

D’Carole Hartmann huet fir unzefänken hire Papp am Gemengerot ersat, alle béid DP-Politiker, mee virun allem emol “Eechternoacher”. Um Krautmaart ass si Member vun enger Fraktioun, an där ëmmer scho markant Frae mat geschwat hunn.

Eis 21 Fraen an der Chamber.

An eiser Serie iwwert d'Fraen an der Chamber kucke mir, wéi si sech haut als Deputéiert ënnert de Männer behaapten.



Mir woen hei emol e Verglach: Mam Hartmann duerch Iechternach trëppelen ass, wéi wann ee mam Bettel duerch d’Stad geet – et kënnt een net virun, well hei gëtt geschnësst – nee, vill méi gëtt sech dat gezielt, wat engem geschitt ass, wéi d’Waasser koum.

”Eis” Deputéiert lauschtert no, soen d’Leit, mee an der Abtei-Stad geet eleng dat net duer.

Bannent enger Stonn stoung d’Waasser eis iwwert de Knéien, seet d’Gemengeconseillère, déi net gezéckt huet am Buttek net wäit vun hirem Elterenhaus ewech matzehëllefen, d’Wueren a Sécherheet ze bréngen.

Et war nach ni esou schlëmm, mee mir hate nach Chance, seet d’Juristin, déi awer och dono, als Deputéiert hätt wëllen hëllefen mat enger Question urgente un een aus hirer Partei, un de Mëttelstandsminister.

D’Käschte sinn esou héich, dass et elo no der Pandemie, wou et grad ugefaangen huet biergop ze goen, nach méi schlëmm gëtt, seet d’Carole Hartmann. D’Leit misste gehollef kréien, beim wéi wou wat ëm Hëllef froen!

Natierlech wier d’DP ëmmer nach liberal genuch, dat Soziaalt an dat Gréngt géifen och eescht geholl. D’Kris elo hätt awer gewisen, dass de Staat bei de Patronen, den Independanten e Krack méi aktiv misst ginn. E Parlament aus jonk an Al, e Mix géif hëllefen mat neien Iddien an als Kontrollorgan.

D’Chamber wier keng stëbseg Institutioun, mee hiren Image kéint awer e Stéck oppoléiert ginn. Modern no baussen, fir dass si hir Aarbecht och no bausse kéinte weisen.

Als jonk Mamm ass si sech bewosst, dass si net iwwerall kann 100% ginn, obschonns d’Erfarunge vum Terrain, wichteg wieren, wann een national politesch aktiv ass.

Am Parlament wier si ni eleng gelooss ginn. Hëllef gouf et net just vu Fraen, seet déi Deputéiert, déi mam Prinzip vun der Quote-Fra, net esou richteg eppes kann ufänken a wien ass hire Liblingspolitiker, respektiv Liblingspolitikerin?

Als éischt denken ech net un eng Fra, deen dee gutt ass, ass gutt an do war hiren éischte Gedanken: Lex Delles a Xavier Bettel.

An da komme der awer, Nimm vu Virbild-Fraen an der Politik: Flesch, Polfer a Brasseur!