Hei zu Lëtzebuerg ginn an iwwer 50 Altersheemer knapp 6.000 Logementer an iwwer 6.400 Better ugebueden.

271 Logementer a 7 verschiddenen Alters-a Fleegeheemer hu keng eegen Toilette. 495 Logementer an 10 verschiddenen Alters-a Fleegeheemer hu keng eegen Dusch. Am meeschte betraff sinn d'Haiser zu Nidderkuer, Rëmeleng, Déifferdeng oder nach Veianen. Eréischt zënter 11 Joer muss heiheem all Wunneng an engem Alters-oder Fleegeheem ee Buedzëmmer vun op d'mannst 5 Metercarré mat Dusch, Toilette a Lavabo equipéiert sinn. Dat gëtt een an der Äntwert vun der Familljeministesch Corinne Cahen op eng parlamentaresch Fro aus den ADR-Reien an de Pirate gewuer.