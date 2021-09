Auslänner mussen net méi 5 Joer zu Lëtzebuerg gelieft hunn, fir kënne bei de Gemengewale wielen ze goen.

Dat gëllt fir EU-Auslänner a fir Leit aus Drëttlänner. Dat hunn d‘Inneministesch Taina Bofferding, d‘Integratiounsministesch Corinne Cahen an d‘Justizministesch Sam Tanson annoncéiert.

E weidere Changement ass deen, datt den Délai d'inscriptioun net méi 87 Deeg virun de Walen ass, mä elo 55 Deeg.

Déi nächst Kommunalwale si jo net am Oktober, mä am Juni an zwar den 11. Juni 2023.

D‘Wal- an d‘Gemengegesetz ginn entspriechend ofgeännert.