Géint 13.15 Auer e Méindeg koum et aus nach ongekläerte Grënn zu engem spektakulären Accident tëscht engem Trakter an engem Auto.

Béid Leit am Auto goufen an d'Spidol bruecht, ee mat der Ambulanz, ee mam Rettungshelikopter. Ee vun hinne gouf blesséiert. Am Auto waren och nach 5 Hënn, de Véierbeener ass awer RTL-Informatiounen no weider net vill geschitt.