Tragesch Suitten hat een Accident an der Nuecht op e Sonndeg um Belval. Een Auto mat 9 Persounen huet sech hei iwwerschloen.

Kuerz virun 1 Auer an der Nuecht op e Sonndeg ass een Automobilist am Rond-point an der Porte des Sciences um Belval accidentéiert. De Chauffeur hat kuerz hannert dem Tunnel Micheville d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer a war an d'Leitplanke gerannt. Den Auto huet sech duerno iwwerschloen an ass säitlech am Rond-point leie bliwwen.

Am Gefier souzen 9 Persounen. Dës goufen duerch den Accident deels aus dem Auto erausgeschleidert. Eng jonk Fra gouf am Gefier ageklemmt an huet misse vun de Rettungsdéngschter befreit ginn. Fir d'Bäifuererin, eng 20 Joer al Fra aus Holland, ass all Hëllef ze spéit komm. Si ass nach op der Plaz un hire Blessure gestuerwen. Zwou weider Persoune goufe schwéier blesséiert an hu missen noutoperéiert ginn. Sechs weider Affer goufe liicht blesséiert an d'Klinick transportéiert.

Wéi et zum Accident konnt kommen, soll de Miess- an Erkennungsdéngscht elo enquêtéieren. D'Streck um Belval war bis kuerz viru 5 Auer e Sonndeg de Moie fir de Verkéier gespaart.