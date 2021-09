Déi zwee Bridder hu sech géint véier Fraen a Männer duerchgesat, déi nieft hinnen och nominéiert waren.

D'Bridder Pol a Ben Weisgerber vun der Entreprise "Weisgerber & Fils S.à r.l." sinn am Rennen ëm de Präis fir de "Meilleur Créateur d’Entreprise dans l’Artisanat 2021" vun der Chambre des Metiers als Gewënner ervirgaangen.

De Präis, deen d'Chambre des Metiers am Partenariat mat der BGL BNP Paribas vergëtt, ass dorop ausgeluecht, déi ze belounen an ze motivéieren, déi an deene leschten zwee bis fënnef Joer ee Betrib opgestallt oder iwwerholl hunn. De Minister Lex Delles huet de Präis, dee mat engem Präisgeld vu 6.000 Euro dotéiert ass, un déi zwee Entrepreneuren iwwerreecht.

Nieft de Bridder Weisgerber waren och nach de Patrick Bicheler (Menuiserie Bichler S.à r.l.), de Jeff Burg (Beim Burg GmbH), d'Vincenza Fuzio (Ottika Enza S.à r.l.) an d'Alexandra Kahn (La Luxembourgeoise du Chocolat S.à r.l.) nominéiert.