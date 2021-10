Et wier ee weder vun der Chamber, nach vun der Regierung gefrot ginn, mee et wéilt een trotzdeem e politeschen Avis zu der Verfassungsreform ginn.

D'Associatioun stéiert sech haaptsächlech un zwee Punkten: d'Sprooch an d'Egalitéit.

Avis vun der Asti/Reportage Monica Camposeo

D'Associatioun stéiert sech un der Formulatioun "La langue du Grand-Duché de Luxembourg est le Luxembourgeois." Dat géing nämlech net d'Situatioun zu Lëtzebuerg erëmginn.

D'Constitutioun soll ausserdeem och laangfristeg Stand halen. Als Awanderungsland kéint esou eng restriktiv Formuléierung awer fir Problemer suergen, esou Sérgio Ferreira vun der Asti.

"Et kéinten och praktesch Konsequenze kommen an Zukunft. Zum Beispill wa mir eng extrem riets Regierung hätten oder méi staark nationalistesch Mouvementer hei hätten. An dat ass an eisen Aen eng Dispositioun, déi da kéint problematesch sinn."

Da kéint déi Formuléierung nämlech géint auslännesch Bierger a Biergerinnen ausgeluecht ginn. Dat kéint och de Problem mat engem weidere Punkt sinn, nämlech d'Egalitéit, erkläert d'Laura Zuccoli.

"Et ass Schued a mir hätten eis gewënscht, dass mir deem multikulturelle Land Rechnung gedroen hätten. An deem een ënnert anerem net seet, nëmmen d'Lëtzebuerger si gläich virum Gesetz, mee mir sinn all gläich virum Gesetz."

Ënnerscheeder an de Rechter, wann een e lëtzebuergesche Pass huet oder net, kéint ee jo trotzdeem festhalen. Mee grondsätzlech misst jidderee gläich si virum Gesetz.

"Tous les Luxembourgeois sont égaux devant la loi", ass dofir ee Punkt, deen een esou net akzeptéiere kann, esou d'Asti an hirem Avis.

D'Associatioun begréisst awer, dass zum Beispill d'Asylrecht an der neier Constitutioun soll verankert ginn.

Donieft huet d'Asti op der Pressekonferenz vun en Dënschdeg och d'Problematik vu Leit, déi ouni Openthaltsgeneemegung hei am Land wunnen, ugeschwat. Besonnesch d'Pandemie hätt hir Situatioun dramatesch verschlechtert, well si keng sozial Ofsécherung hunn a sech aus Angscht dacks och net bei den Autoritéite mellen. Eng 500 Leit konnten duerch d'Asti Bonge kréien, fir Iessen ze kafen. Ronn een Drëttel dovunner si Mineuren.