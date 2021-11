Déi néideg 4.500 Signatairen, fir dass et zu enger ëffentlecher Audienz vun där Petitioun kënnt, gouf awer mat grousser Majoritéit iwwertraff.

D'Petitioun Nummer 2007 zu engem Referendum iwwert d'Verfassungsreform ass zanter Hallefnuecht ofgeschloss an huet am Ganzen 18.579 Signatairë regroupéiert. Och wann déi schrëftlech Ënnerschrëfte bis matgezielt goufen, schéngt et éischter onprobael, dass et am Endeffekt duergeet, fir op déi néideg 25.000 Ënnerschrëften ze kommen, fir effektiv e Referendum z'erreechen.

D'CSV hat eng Decisioun, fir eng Volleksbefroung z'ënnerstëtzen, jo vum Erreeche vun deem Quorum ofhängeg gemaach. Ob et dobäi bleift, dierft sech en Dënschdeg an der Fraktiounssëtzung vun der gréisster Oppositiounspartei weisen.

E Bierger-Comité hat an Tëschenzäit awer vum Artikel 114 an der Verfassung Gebrauch gemaach, fir d'Referendumsprozedur lass ze trëppelen, wat Enn vum leschte Mount och vun der Regierung lancéiert gouf. Tëscht dem 19. November an dem 20. Dezember mussen d'Gemengen elo Lëschten erausginn, wou sech Wieler drop kënnen androen. Sollten der do da 25.000 beienee kommen, kënnt et awer zu engem Referendum iwwert den éischte vun de 4 Deeler vun der Verfassungsrevisioun, deen dann den 2. Vott an der Chamber géif ersetzen. Heescht am Endeffekt awer och, dass deemno 4 Mol esou eng Prozedur néideg wär, fir iwwert all Kapitel e Referendum ze maachen.