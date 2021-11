An der EU hunn d'Fraen dëst Joer gutt 14% manner verdéngt wéi d'Männer. Zu Lëtzebuerg läit d'Differenz iwwer 7%, esou den OGBL an engem Communiqué.

D'Gewerkschaft fuerdert dowéinst, op en neits, datt de Mindestloun eropgesat gëtt. Ënnert anerem dat, wier nämlech eng Méiglechkeet fir den ongläiche Paien entgéint ze wierken. Well speziell an deene Beruffer, wou hei am Land majoritär Fraen schaffen, géife ganz niddreg Léin bezuelt ginn, wéi am Botz- an am Horeca-Secteur.

PDF: Pressecommuniqué vum OGBL